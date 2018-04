Les conséquences sexologiques d’une relation sexuelle extra-conjugale d’un des deux partenaires ayant décidé de maintenir une vie commune

– Votre partenaire actuel s’est impliqué, par le passé, dans une relation sexuelle extraconjugale,

– Vous vous êtes impliqués, par le passé, dans une relation sexuelle extra-conjugale et votre conjoint(e) en a connaissance,- Vous avez décidé de maintenir une vie conjugale commune malgré la relation sexuelle extra-conjugale,

– Vous avez plus de 18 ans et vous êtes en couple depuis plus d’un an (marié ou non),

– Votre profil nous intéresse particulièrement dans le cadre de notre recherche !

Étudiantes en dernière année du « Master en Sciences de la famille et de la sexualité », nous sommes à la recherche de participant(e)s pour notre mémoire. Nous nous intéressons à l’étude des relations sexuelles extra-conjugale(s) au sein des couples et tentons de savoir en quoi elles impactent la relation de couple (que ce soit positivement ou négativement).

Plus précisément, nous tentons de découvrir si la sexualité du couple connait ou non des modifications suite à l’implication de l’un des deux partenaires dans une relation sexuelle extraconjugale.

Par ce concept de « relation sexuelle extra-conjugale », nous entendons qu’il y ait eu la présence de relations sexuelles avec une tierce personne qui n’était pas le conjoint principal. Ce type de relation suppose, dans le cadre de notre étude, que cela n’était pas attendu ni accepté par l’autre membre du couple.

– Si vous vous retrouvez dans les différentes situations décrites ci-dessus et que vous êtes intéressés de remplir un questionnaire anonyme sur ce sujet, n’hésitez pas à répondre à notre questionnaire qui ne vous prendrait qu’une dizaine de minutes.

– Les différents résultats que nous obtiendrons pourront inspirer, nous l’espérons, la recherche future ainsi que la pratique d’autres chercheurs et cliniciens spécialistes pour l’accompagnement de couples.

RENARD Céline

VERLAET Sarah