Les candidatures pour l’année académique 2018 de l’université panafricaine sont désormais ouvertes : rejoignez les leaders de l'eau et de l'énergie en Afrique

L'Institut de l'Université panafricaine pour les sciences de l'eau et de l'énergie (y compris le changement climatique) (PAUWES) (http://PAUWES.univ-tlemcen.dz) en Algérie contribue à la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche appliquée dans les domaines de l’eau, de l’énergie et du changement climatique ; il s’agit d’une contribution essentielle au développement durable en Afrique. Le processus de candidature pour ses programmes de master en eau et en énergie (ingénierie et politique) débutant en septembre 2018 est désormais ouvert. Tous les citoyens de pays africains membre de l’Union africaine (y compris les citoyens immigrés) sont invités à postuler, en particulier les femmes et les candidats originaires d'Afrique australe, centrale et du Nord.

Pour bâtir une Afrique stable et prospère, il est crucial de participer à la création d’une nouvelle génération de dirigeants africains ayant la capacité et la détermination nécessaires pour faire face aux défis du continent. Ces défis comprennent la rareté de l'eau, les énergies renouvelables et le changement climatique. L’université panafricaine (PAU) (https://PAU-AU.net) , une initiative clé de la Commission de l’Union africaine, se consacre à cette mission. L'Institut de l'Université panafricaine pour les sciences de l'eau et de l'nergie (PAUWES) est hébergé par l’Université de Tlemcen, en Algérie. Depuis sa création en 2014, plus de 200 étudiants issus de 31 pays venant de toute l’Afrique se sont inscrits, et 73 d'entre eux ont achevé ses programmes avec l'obtention d'un diplôme. « PAUWES est un prototype de l'Afrique de demain, dont nous posons aujourd'hui les fondations », a déclaré M. Moussa Faki MAHMAT, président de la Commission de l'Union africaine, lors de sa visite officielle à PAUWES le 11 mars 2018. PAUWES bénéficie du soutien du gouvernement algérien et de la coopération allemande au développement.

Actuellement, PAUWES propose quatre programmes de master de deux ans. Les étudiants qui souhaitent devenir de futurs ingénieurs ont le choix entre un master en ingénierie de l’eau et un master en génie énergétique. Les étudiants intéressés par les domaines de la formulation des politiques et de la gouvernance ont le choix entre le master en sciences (MSc) politiques relatives à l’eau et le master en sciences (MSc) politiques relatives à l’énergie. La langue d'enseignement est l'anglais et les élèves ont la possibilité d'étudier le français dès le début du programme. Les étudiants de l’Institut PAUWES sont originaires de toute l’Afrique, et bénéficient ainsi d’une possibilité unique d’étudier dans un environnement multiculturel regroupant des étudiants fortement motivés et engagés.

L’Institut PAUWES s’efforce d’équilibrer la théorie et la pratique par le biais de stages internationaux, d’études de cas et de visites sur le terrain. En vue de fournir aux étudiants les compétences techniques spécifiques à leurs domaines d’étude, PAUWES propose des cours optionnels (par exemple énergie solaire, éolienne, géothermique et issue de la biomasse, eau et assainissement, gestion intégrée des ressources en eau, analyse des politiques et leadership). Les diplômés bénéficient de choix de carrière dans l’administration publique, la politique, la recherche, les entreprises privées, les organisations de la société civile ou de conseil. L'accès au réseau international d'experts de l'Institut, aux partenariats de recherche, aux programmes de promotion de carrière et au futur centre d'entrepreneuriat renforce encore davantage le profil des diplômés.

Dans le cadre de l'Agenda 2063 de l'Union africaine, PAUWES accorde une attention particulière au recrutement et à l'autonomisation des étudiantes. L'Institut favorise l'organisation d'événements et d'ateliers de réseautage axés sur les femmes. Pour développer sa vision de la diversité, l’Institut PAUWES encourage également les candidats handicapés et les candidats originaires des régions sous-représentées (Afrique australe, Afrique centrale, Afrique du Nord) à soumettre leur candidature. Tous les étudiants de l’Institut PAUWES reçoivent des bourses complètes (couvrant les frais de scolarité et de subsistance) à la suite du processus concurrentiel d’admission.

Distribué par APO Group pour Pan African University, the Institute for Water and Energy Sciences (PAUWES).

Pour davantage de renseignements

Demandes de presse générales

Mme Khadidja Bousmaha, responsable de la communication

PAUWES auprès de l’Université Abou Bekr Belkaid de Tlemcen

B.P. 119, 13000 Tlemcen, Algérie

E-mail : KhadidjaBousmaha@Gmail.com. Tél. : +213 540 34 43 63



Admission et aide financière

E-mail Contact.PAUWES@Gmail.com. Tél : +213 43 41 04 35

Informations relatives aux bourses : https://goo.gl/Lm5Dpz



Candidatures

Les étudiants intéressés sont invités à soumettre leur candidature avant le 20 avril 2018 via le lien suivant : https://PAU-AU.net/apply



À propos

Université panafricaine

En 2008, la Commission de l’Union africaine (CUA) a mis en place l’université panafricaine (PAU) (https://PAU-AU.net) afin de renforcer l’enseignement supérieur et la recherche dans les domaines qui présentent des défis particuliers pour l’Afrique. L’université panafricaine est dédiée à cinq domaines thématiques : les sciences fondamentales, la technologie et l’innovation ; les sciences de la vie et de la terre (y compris la santé et l’agriculture) ; les sciences de gouvernance, humanitaires et sociales ; les sciences de l’eau et de l’énergie, y compris le changement climatique (PAUWES) ; et les sciences spatiales. Les domaines thématiques sont assignés à cinq instituts phares hébergés par des universités d’excellence existantes à travers cinq régions géographiques de l’Afrique. Pour en savoir plus : https://PAU-AU.net



PAUWES

Dans le cadre de l’université panafricaine, l'Institut pour les sciences de l'Eau et de l'Énergie (y compris le Changement Climatique) (PAUWES) (http://PAUWES.univ-tlemcen.dz) de Tlemcen (Algérie) contribue à la promotion de l’enseignement supérieur et de la recherche appliquée dans les domaines de l’eau, de l’énergie et du changement climatique ; il s’agit d’une contribution essentielle au développement durable en Afrique. Avec le soutien du gouvernement allemand et du pays hôte, l'Algérie, l’Institut PAUWES propose actuellement quatre programmes de master dans les domaines de l’eau et de l’énergie, couvrant les approches politiques et d’ingénierie. Pour en savoir plus : http://PAUWES.univ-tlemcen.dz

Suivez-nous sur :

Facebook : https://goo.gl/tKfzYP

Twitter : @PAUWES

Source: APO