Les anglophones isolés du Cameroun font face à une crise humanitaire

Les camerounais emportés par un conflit entre les séparatistes anglophones et le gouvernement sont confrontés à une crise humanitaire, disent les groupes d’aide alors qu’ils luttent pour atteindre les populations des régions reculées qui sont devenues pratiquement interdites.

Ils ont “de nombreux besoins humanitaires”, a déclaré Allegra Maria Del Pilar Baiocchi, coordinatrice humanitaire de l’ONU pour le Cameroun. “Au-delà de la violence, (la crise) a un impact sur la santé, sur l’emploi”, a-t-elle déclaré à l’AFP.

Les ambitions séparatistes ont longtemps mijoté dans deux régions minoritaires anglophones de l’ouest du pays, où les gens se plaignent d’être marginalisés par l’élite francophone.

La poussée pour la séparation a été galvanisée par un lourd déploiement de troupes gouvernementales en août dernier, ce qui a provoqué un conflit de faible intensité avec des attaques sporadiques sur les symboles de l’État.

“Comme tout conflit armé, les civils subissent les conséquences de la violence, de l’insécurité et de la peur”, a déclaré Alberto Jodra Marcos, responsable de la section suisse du groupe humanitaire Médecins Sans Frontières (MSF) au Cameroun.

Selon les estimations de l’ONU, des dizaines de milliers de personnes sont déplacées dans les régions anglophones du Cameroun, une colonie allemande unique qui a été divisée entre la France et la Grande-Bretagne après la Première Guerre mondiale.

Dans les zones les plus touchées de Mamfé et de Kumba, dans le sud-ouest du pays, quelque 40 000 personnes auraient fui leur foyer.

Mais certains craignent que le nombre de personnes touchées puisse être beaucoup plus élevé, un travailleur humanitaire disant qu’il était impossible de quantifier le déplacement compte tenu de l’accès limité. Le gouvernement a imposé des couvre-feux aux civils dans les deux régions, et les groupes d’aide y sont rarement autorisés.

«Situation de guerre»

“Il est difficile pour des organisations comme la nôtre de mener des missions sur le terrain”, a déclaré Agbor Bala Nkongho, directeur du Centre des ONG pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique. “Nous sommes dans une situation de guerre, nous ne pouvons pas envoyer de gens partout.”

Outre les personnes déplacées à l’intérieur du pays, de nombreux Camerounais ont fui les violences vers le Nigeria voisin. La SEMA, une agence de secours nigériane, a déclaré que quelque 34 000 personnes s’étaient réfugiées dans l’Etat de Cross River au Nigeria.

L’Etat a déclaré qu’il allait mettre en place et financer un camp de réfugiés avec le soutien de l’ONU, mais pour l’instant les communautés locales abritent la majorité des réfugiés camerounais, selon le chef de la SEMA, John Inaku.

“La situation est très difficile pour nous”, a déclaré Peter Kechi, le chef du village de Bashu, qui se trouve à cinq kilomètres de la frontière et dont la population a grimpé de 1 500 à 4 000 en quelques mois.

“Nous emmenons des réfugiés dans nos maisons et nos chambres, avec parfois 20 personnes dormant dans la même pièce”, a déclaré Kechi.

Les habitants disent que les réfugiés traversent la frontière à pied à travers des zones montagneuses très boisées, ce qui rend difficile l’enregistrement de leur arrivée.

L’ONU a enregistré 20 485 Camerounais au Nigeria, selon Baiocchi, qui a ajouté que “les arrivées se poursuivent”.

Suite à une mission d’enquête dans les régions anglophones du Cameroun, “nous savons plus ou moins où sont les besoins … la prochaine étape est de savoir comment y répondre”, a-t-elle dit, par téléphone depuis Libreville, la capitale gabonaise.

Jodra Marcos, de MSF, a déclaré que ses travailleurs avaient dispensé une formation sur la façon de soigner les «blessés et traumatisés» et donné des médicaments et de l’équipement dans les régions anglophones.

Cependant, “de nombreuses communautés (sont) dans une situation précaire” après que le personnel ait fui et que certaines cliniques aient fermé, at-il noté.

Les séparatistes ont été accusés d’incendier les écoles dans les zones, tandis que les groupes d’aide et les résidents accusent régulièrement l’armée d’avoir commis des exactions contre des civils.

Au début du mois, un militant des droits humains a accusé les soldats d’avoir tué plusieurs civils en mettant le feu à leurs maisons.

Une source de sécurité, de son côté, a accusé “certains groupes d’aide” de répandre la désinformation.

Le gouvernement de Yaoundé a à plusieurs reprises nié les accusations de violence excessive et d’extorsion.