Les Algériens en deuil après le crash d’avion le plus meurtrier

Les algériens ont organisé jeudi une journée de deuil en la mémoire de 257 personnes tuées dans un accident d’avion militaire la veille, la pire catastrophe aérienne du pays.

Le président Abdelaziz Bouteflika a annoncé trois jours de deuil national après que l’avion eut percuté un champ près de la base aérienne de Boufarik, à 30 kilomètres au sud d’Alger, peu après son décollage mercredi.

L’avion transportait surtout du personnel militaire et les membres de leur famille qui retournaient à leur caserne dans le sud du pays.

Les drapeaux ont été mis en berne sur les bâtiments publics et les ambassades étrangères dans la capitale jeudi alors que les départements gouvernementaux observaient une minute de silence.

Il n’y a pas eu d’annonce concernant les arrangements funéraires, car beaucoup de corps des victimes n’avaient pas encore été identifiés.

Plusieurs grandes entreprises ont pris des espaces publicitaires dans les journaux pour faire leurs condoléances aux familles des 10 membres d’équipage et aux 247 passagers décédés.

Les mosquées à travers le pays doivent organiser des prières de deuil vendredi.

Les autorités algériennes ont annoncé une enquête sur l’accident, mais jusqu’à présent, aucun détail n’a été trouvé.

L’avion, qui est descendu peu de temps après avoir été ravitaillé, a explosé en flammes avant de toucher le sol, ont indiqué des témoins à l’AFP.

Des centaines d’ambulances et des dizaines de camions de pompiers avec des sirènes hurlant se sont précipités sur les lieux de l’accident, dans une zone inhabitée où une personne a été blessée au sol par des débris.

Les pompiers ont mis deux heures à éteindre l’incendie, ont rapporté les médias algériens.

L’hôpital militaire Ain Naadja à Alger, où les corps ont été transportés, a mis en place une unité de soutien psychologique pour les proches des victimes et les témoins de l’accident.

Plusieurs événements culturels prévus pour les prochains jours ont été annulés.

‘Tragique!’

Les images du cadre incendié de l’avion ont dominé les premières pages des journaux algériens.

Le quotidien francophone Liberté a titré “Tragique!”, Tandis que le journal officiel en langue arabe El Moudjahid a cité Bouteflika qualifiant l’accident de “douloureux test” pour le pays.

Plusieurs journaux ont fait l’éloge du pilote, Smail Doucene, citant des témoins qui ont dit avoir réussi à éloigner l’avion des maisons voisines.

“Le pilote a sauvé des centaines de personnes d’une mort certaine“, écrit El Khabar en arabe.

L’avion de transport IL-76 d’Iliouchine se rendait à Tindouf, dans le sud-ouest de l’Algérie, près des frontières avec le Maroc et le Sahara occidental.

Le pays nord-africain a subi une série de catastrophes aéronautiques militaires et civiles, mais l’accident d’avion le plus meurtrier de l’Algérie et le quatrième en 20 ans des vies humaines les plus coûteuses au monde.

Malgré l’absence de détails sur la cause de la catastrophe, plusieurs journaux ont souligné le mauvais état des avions vieillissants de l’armée algérienne.

Plusieurs accidents antérieurs étaient dus à “un mauvais entretien de la flotte aérienne militaire”, a déclaré le quotidien arabophone El Khabar.

Liberté a déclaré que “à ce jour … très peu de choses, si rien n’a filtré au sujet des enquêtes” dans des accidents antérieurs

Deux avions militaires algériens sont entrés en collision en cours de vol en décembre 2012 lors d’un exercice d’entraînement à Tlemcen, dans l’extrême ouest du pays, tuant les pilotes des deux avions.

En février 2014, 77 personnes sont mortes lorsqu’un avion militaire transportant du personnel militaire et des membres de leur famille s’est écrasé entre Tamanrasset dans le sud de l’Algérie et la ville orientale de Constantine.