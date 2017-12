L’Égypte va accueillir six chefs d’État et d’importants Présidents-Directeurs généraux africains au Forum Africa 2017

Le Président Abdel Fattah al-Sisi va accueillir six chefs d’État africains au Forum Africa 2017 (www.BusinessForAfricaForum.com) qui aura lieu cette semaine dans la belle cité balnéaire de Charm-el-Cheikh, en Égypte. Le Président guinéen, actuel président de l’Union africaine participera au forum, de même que les Présidents tchadien, ivoirien, rwandais, comorien et somalien. Le vice-président nigérian, ainsi que le Premier ministre du Mozambique sont également attendus. Le Forum débutera par une Journée des jeunes entrepreneurs, au cours de laquelle 50 startups africaines présenteront leurs activités.

La première édition du forum s’est déroulée en février 2016. Cette année, le programme comprendra deux tables rondes présidentielles, où des dirigeants d’affaires discuteront ouvertement de politiques avec les Présidents africains présents afin de contribuer à créer un climat plus propice aux affaires. Les jeunes entrepreneurs tiendront aussi une place importante. Plus de 50 des entrepreneurs les plus brillants et prometteurs du continent ont été conviés à présenter leurs activités à des investisseurs et à des fonds d’investissement dans une salle proposée par Asoko Insights.

Le Forum est organisé par le ministère égyptien de l’Investissement et de la Coopération internationale, et l’Agence régionale des investissements (RIA) du COMESA. Dr. Sahar Nasr, ministre de l’Investissement et de la coopération internationale, a mis l’accent sur l’importance d’une meilleure collaboration intra-africaine : « Le commerce intra-africain est un atout précieux pour la stratégie de croissance économique de l’Égypte et de l’Afrique », a-t-elle précisé. « Pour la stratégie de croissance égyptienne, le commerce intra-africain demeure un facteur important. Bien que les marchés européens et nord-américains dominent les activités commerciales de l’Égypte, nous sommes proches des marchés africains et nous avons des accords commerciaux avec des nations africaines. L’Égypte a vu une augmentation de ses échanges avec l’Afrique du Nord, en particulier le Maroc, l’Afrique de l’Est, notamment le Kenya, l’Afrique du Sud et le Soudan », a détaillé Dr. Sahar Nasr.

Heba Salama, directrice de la RIA, a insisté sur la nécessité pour le secteur privé de concevoir des solutions innovantes : « Le secteur privé peut jouer un rôle important pour combler le déficit d’infrastructure qui se chiffre à 93 milliards USD par an », « La participation du secteur privé est également essentielle dans le secteur de la fabrication. Le McKinsey Global Institute estime que l’Afrique pourrait doubler sa production manufacturière en l’espace de 10 ans, ce qui permettrait de créer entre 6 millions et 14 millions d’emplois et stimulerait la croissance du PIB africain ».

Le forum se déroulera du 7 au 9 décembre. Il accueillera des PDG et dirigeants de grandes entreprises, notamment Isabel dos Santos, présidente du conseil d’administration d’Unitel Angola, Daniel Matjila, PDG de la Public Investment Corporation, Dr. Ahmed Heikal, fondateur de Qalaa Holdings, Tony Elumelu, président d’UBA, et Vera Songwe, secrétaire exécutif de la Commission économique des Nations unies pour l’Afrique.

Distribué par APO Group pour Africa 2017.

Pour plus d’informations, envoyez un courriel à

Eloine.Barry@AMediaAgency.com ou

I.Callan@ICPublications.com



Notes aux rédacteurs

Pour plus d’informations, consultez http://APO.af/WYfPc5

Pour voir le programme, consultez http://APO.af/G7Ux8b

À propos d’Africa 2017

Le Forum Africa 2017 (www.BusinessForAfricaForum.com) se déroulera sous le haut patronage de S.E. Abdel Fattah al-Sissi du 7 au 9 décembre 2017 à Charm el-Cheikh, en Égypte, et est organisé par le ministère égyptien des Investissements et de la Coopération internationale et l’Agence régionale des investissements du COMESA (RIA).

L’édition 2017 tire parti du succès du premier Forum, Africa 2016, auquel ont participé six chefs d’État et plus de 1 000 délégués provenant de 45 pays. Cette année, le programme propose également des tables rondes présidentielles avec des dirigeants et des PDG d’Afrique, ainsi qu’une Journée des jeunes entrepreneurs.

Africa 2017 demeure la plateforme de choix pour créer de nouveaux partenariats, rencontrer des investisseurs et atteindre plus rapidement vos objectifs commerciaux en Afrique.

Source: APO