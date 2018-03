Le Président du Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, appelle à une forte mobilisation autour du Sommet sur l'Innovation en Afrique, Kigali 2018

Dans un communiqué de presse signé le 1er mars 2018, le Président de la République du Cabo Verde invite tous les décideurs politiques, chercheurs, innovateurs, entrepreneurs et start-upeurs africains à participer au deuxième Sommet sur l'Innovation en Afrique (www.AfricaInnovationSummit.com) qui aura lieu du 6 au 8 juin 2018 à Kigali, Rwanda, et à contribuer à la construction d'un écosystème robuste d’innovation en Afrique.

Le Président Fonseca a déclaré : “… Je vous encourage à prendre en charge cette initiative, en assurant sa pérennité, afin qu'elle puisse être réalisée de manière régulière et durable dans plusieurs pays de notre continent“.

Le Président du Cabo Verde est convaincu qu'une « mise en œuvre réussie de cette initiative contribuera à la lutte commune contre la pauvreté et les inégalités sociales et accélèrera certainement le processus de développement des États Africains » ; et pour cette raison, Il a invité les Partenaires de Développement de l'Afrique ainsi que les principales Entreprises et Fondations Africaines à soutenir l’AIS2018, et si possible à contribuer financièrement à l'organisation de l'événement.

