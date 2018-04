Le nouveau Représentant du Lesotho présente ses lettres de créance

M. Refiloe Litjobo a présenté aujourd'hui à M. Michael Møller, Directeur général de l'Office des Nations Unies à Genève, les pouvoirs l'accréditant comme Représentant permanent du Lesotho auprès de l'Office.



De 2015 à 2017, M. Litjobo a été membre du Parlement du Lesotho, dont il a présidé la commission des relations internationales. De 2004 à 2007, il a par ailleurs été chargé de suivre les relations politiques et économiques entre le Lesotho et la région Asie-Pacifique.

En tant que Conseiller technique principal au Ministère de l’éducation de 2010 à 2012, M. Litjobo a notamment contribué à la conception de stratégies de prévention du VIH/sida et de renforcement de compétences dans ce domaine. Il a également dirigé la mise en œuvre de la stratégie de communication du Lesotho visant le changement de comportement.

En 2009, M. Litjobo était Conseiller principal à l’Institut d’administration et de gestion publiques du Lesotho (LIPAM), spécialisé dans les questions de gouvernance et de développement socioéconomique.

M. Litjobo a par ailleurs travaillé en 2009 et 2010 auprès de l’organisation non gouvernementale World Vision International, où il était chargé de la conception, du suivi et de l’évaluation de projets.

M. Litjobo a obtenu à l’université Witwatersrand d’Afrique du Sud un master en relations internationales axé sur l’économie politique internationale et est également titulaire d’une licence de géographie en études du développement. Il a suivi aux États-Unis, en Afrique du Sud et en Zambie des formations complémentaires en gestion de projet de développement communautaire et de santé.

M. Litjobo, qui parle couramment l’anglais et le sesotho, est né le 15 septembre 1978 au Lesotho.

Distribué par APO Group pour United Nations Office at Geneva (UNOG).

Source: APO