Le nouveau programme d’action de l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) pour l’Afrique avance à Berlin

La réunion de travail des ministres africains convoquée par l’Organisation mondiale du tourisme (OMT) lors de l’édition de cette année du salon international du tourisme de Berlin (ITB), le 8 mars, a décidé d’aller de l’avant en ce qui concerne le nouveau programme d’action de l’OMT pour l’Afrique, structuré en dix points. Le document final sera adopté lors de la réunion de la Commission de l’OMT pour l’Afrique qui se tiendra au Nigéria en juin 2018.

Alors que les arrivées de touristes internationaux ont augmenté de 8 % en Afrique en 2017, à un rythme supérieur à la moyenne mondiale de croissance des arrivées, le tourisme est de plus en plus reconnu comme un levier du développement pour l’ensemble du continent, dont la grande diversité en termes de nature, de culture et de vie sauvage représente le principal vecteur de développement.

Le Secrétaire général de l’OMT, Zurab Pololikashvili, a souligné que « le tourisme détient un immense potentiel pour ouvrir des perspectives de développement à long terme en Afrique à condition d’être géré correctement, c’est-à-dire sur un mode durable des points de vue économique, social et environnemental ».

Les participants venus de 17 pays, dont 14 ministres, ont appuyé une méthode concertée pour mettre à profit le potentiel touristique du continent, lequel a attiré l’an dernier plus de 62 millions de visiteurs internationaux. Les points du programme d’action de l’OMT pour l’Afrique incluent, entre autres, la connectivité, l’image et la marque de l’Afrique, la réduction de la pauvreté, les changements climatiques, l’éducation et le renforcement des compétences, ou encore le financement. Les participants ont souligné l’importance de sensibiliser les autres secteurs de l’économie à l’ampleur de l’impact du tourisme, pour le bien des sociétés et des populations, de façon à élever le tourisme au rang de priorité d’action nationale.

Le programme d’action détaillé de l’OMT pour l’Afrique, sur quatre ans, sera approuvé lors de la prochaine réunion de la Commission régionale de l’OMT pour l’Afrique, qui rassemble chaque année tous les pays membres du continent et dont la soixante et unième édition aura lieu à Abuja, la capitale du Nigéria, du 4 au 6 juin 2018.

Les pays suivants étaient représentés à la réunion organisée au salon ITB : Angola, Cabo Verde, Cameroun, Congo, Côte d’Ivoire, Éthiopie, Gambie, Kenya, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mozambique, Nigéria, Soudan, Zambie et Zimbabwe.

