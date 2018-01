Le Ministre Reynders condamne les violences par les forces de l’ordre en République Démocratique du Congo

Ce dimanche, alors que de très nombreux Congolais souhaitaient se recueillir et se rassembler pacifiquement à Kinshasa, Lubumbashi, Goma,… ils se sont heurtés à une répression brutale.



Le Vice-Premier Ministre et Ministre des Affaires Etrangères Didier Reynders condamne fermement le recours à la violence par les forces de sécurité congolaises et l’interruption de services religieux ainsi que les mesures prises pour empêcher des manifestations pacifiques et bloquer des médias et les réseaux sociaux. Il appelle à libérer les prisonniers et à une enquête indépendante sur ces récents événements. Le Ministre présente ses condoléances aux familles des victimes et exprime sa solidarité avec la population congolaise.

Le Conseil Affaires Etrangères de l’Union européenne avait appelé en décembre au respect de la liberté d’expression. Face à des événements aussi tragiques, la responsabilité individuelle des auteurs, mais également de ceux qui n’ont pas respecté l’accord de la Saint-Sylvestre est engagée.

Le Ministre évoquera la situation en République Démocratique du Congo avec ses collègues lors du prochain Conseil. Seule une mise en œuvre de tous les engagements pris lors de l’Accord de la Saint-Sylvestre, en particulier les mesures de décrispation et l’ouverture de l’espace démocratique, peut permettre d’avancer vers des élections inclusives et libres, qui sont nécessaires pour sortir le pays de l’impasse actuelle.

