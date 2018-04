Le Groupe Ecobank s’associe à MTN pour renforcer l’inclusion financière en Afrique

MTN (www.MTN.com) a annoncé une collaboration avec le premier groupe bancaire indépendant d’Afrique, Ecobank Transnational Incorporated (ETI) (www.Ecobank.com), qui permettra à chacune des sociétés de mettre à profit les atouts de l’autre dans le but de fournir de nouveaux services aux clients sur le continent. MTN, avec son nombre important d’abonnés, son vaste réseau, ses produits numériques novateurs et son intérêt envers les services financiers mobiles, s’est associé à Ecobank qui offre des produits de banque numérique révolutionnaires dans le but de permettre aux consommateurs d’ouvrir un compte et d’envoyer de l’argent instantanément par le biais de la banque dotée du réseau le plus vaste du continent africain.

Les deux sociétés, très présentes sur le continent, ont signé un protocole d’accord pour développer ce partenariat, grâce auquel elles pourront innover et améliorer l’accès à des services financiers abordables via MTN Mobile Money et les services bancaires d’Ecobank.

Les objectifs sont les suivants :

Permettre aux clients d’Ecobank et MTN Mobile Money de transférer de l’argent entre les portefeuilles Mobile Money et les comptes bancaires.

Exploiter les atouts d’Ecobank et MTN pour numériser les transferts d’argent internationaux, stimuler l’innovation produite dans le domaine de l’épargne et des crédits mobiles, et proposer des solutions de paiement numérique aux consommateurs, aux commerçants et aux entreprises.

Ade Ayeyemi, directeur général du Groupe Ecobank, a affirmé : « L’évolution de la banque numérique et de la téléphonie mobile permet de servir les clients différemment et crée des opportunités uniques dans ce domaine. L’Afrique devra numériser les services financiers pour accroître rapidement le nombre de clients. MTN et Ecobank font un grand pas dans cette voie aujourd’hui ».

Il a rappelé que « Ecobank, en s’appuyant sur sa stratégie numérique, s’était engagé de longue date à faire en sorte que les transactions soient plus pratiques pour les gens ». « Nous avons fait de grands progrès dans notre mission pour l’inclusion financière. Cet accord avec MTN facilitera considérablement l’accès de la population non bancarisée aux services bancaires », a-t-il ajouté.

Au sujet de cette collaboration, le PDG du Groupe MTN, Rob Shuter, a souligné : « Les partenariats entre les banques et les opérateurs Mobile Money sont essentiels dans l’écosystème des services financiers mobiles. C’est pourquoi nous avons décidé de nous associer à Ecobank sur de nombreux marchés où nous voulons faire avancer l’inclusion financière. Nous sommes ravis de ce partenariat ; cet accord ouvrira la voie à des initiatives novatrices qui élargira l’accès aux services financiers sur le continent ».

À propos d’Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’ ou ‘Le Groupe’)

Créée à Lomé, au Togo, en 1988, Ecobank Transnational Incorporated (‘ETI’) (www.Ecobank.com) est la maison mère du Groupe Ecobank, le principal groupe bancaire régional indépendant panafricain. Le Groupe est présent dans 36 pays africains, à savoir : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Cap-Vert, Congo (Brazzaville), Congo (République démocratique), Côte d'Ivoire, Ethiopie, Gabon, Gambie, Ghana, Guinée, Guinée -Bissau, Guinée Équatoriale, Kenya, Libéria, Malawi, Mali, Mozambique, Niger, Nigeria, Ouganda, République Centrafricaine, Rwanda, Sao Tomé et Principe, Sénégal, Sierra Leone, Soudan du Sud, Tanzanie, Tchad, Togo, Zambie et Zimbabwe. Il emploie plus de 17 000 personnes dans 40 pays différents, dans plus de 1 200 agences et bureaux. Ecobank est une banque universelle offrant des produits et services de la banque de grande clientèle, banque de détail, banque d’investissement et des services monétiques aux gouvernements, aux institutions financières, aux sociétés multinationales, aux organisations internationales, aux petites, moyennes et micro entreprises ainsi qu’aux particuliers. Pour plus d’informations sur Ecobank, veuillez consulter www.Ecobank.com.

