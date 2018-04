Le Groupe d'experts de l'ONU sur les mercenaires visitera le Tchad

Le Groupe de travail des Nations Unies sur l'utilisation de mercenaires effectuera sa première visite au Tchad du 16 au 23 avril 2018.

La délégation, composée de Mme Patricia Arias et M. Saeed Mokbil, se rendra dans le pays pour évaluer les activités des mercenaires et des combattants étrangers et leurs impacts sur les droits de l'homme. Ils se pencheront également sur le cadre réglementaire qui est actuellement en place concernant les sociétés militaires et de sécurité privées.

Le Groupe de travail tiendra des réunions dans la capitale, N'Djamena, avec divers représentants des ministères concernés, des membres de la société civile et des organisations non gouvernementales plus particulièrement ceux travaillant dans le domaine des droits de l'homme et des affaires humanitaires. Il rencontrera également des membres du corps diplomatique et des représentants des agences des Nations Unies.

La délégation partagera ses observations préliminaires lors d'une conférence de presse qui aura lieu le lundi 23 avril à 14h00, heure locale, dans la salle de réunion du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) au quartier Farcha à N'Djamena. L'accès à la conférence de presse est strictement limité aux journalistes.

Le Groupe de travail présentera ses conclusions et recommandations au Conseil des droits de l'homme des Nations Unies en septembre 2018.

Distribué par APO Group pour Office of the UN High Commissioner for Human Rights (OHCHR).

Source: APO