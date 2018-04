Le Groupe BGFIBank confirme son adhésion au Pacte mondial des Nations Unies

Après son adhésion en 2006, le Groupe BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com) réaffirme pour la 11ème année consécutive, son attachement aux 10 principes du Pacte mondial des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, aux conditions de travail, à l’environnement et à la lutte contre la corruption dans l'ensemble de ses 11 pays d'implantation.

Véritable fil rouge de sa démarche de responsabilité sociétale, l'adhésion du Groupe BGFIBank au Pacte mondial se traduit en actions concrètes au quotidien, qui impliquent l’ensemble de ses parties prenantes. La mise en oeuvre des dix principes du Pacte mondial dans le groupe s’appuie sur les valeurs qui fédèrent l’ensemble de ses collaborateurs. Ces principes sont au cœur de sa stratégie d’entreprise, de sa culture et de ses activités quotidiennes.

Dans une logique de responsabilité et de transparence, le Groupe BGFIBank rend public son attachement aux valeurs de développement durable et d’éthique, ainsi que les résultats de ses actions en faveur de la bonne application des dix principes de Pacte Mondial, grâce à sa “Communication sur le Progrès”. Ce document est publié chaque année sur son site internet (http://GroupeBGFIBank.com), et disponible également sur le site internet des Nations Unies (www.UNGlobalCompact.org).

” Notre réussite est en effet le résultat de plusieurs années d'engagement sincère sur les questions sociétales et d'un attachement profond au Pacte mondial, dont le Groupe BGFIBank est adhérent depuis 2006. Nous nous sommes engagés dans une démarche concrète de progrès en matière de Responsabilité sociétale. Nous participons, chaque année un peu plus, à la construction d’un environnement économique et social stable et épanouissant et avons intégré cette ambition dans notre stratégie d’entreprise et dans la conduite de nos activités opérationnelles. Cette démarche d’amélioration continue nous permet de structurer nos activités, de leur donner plus de sens et d’augmenter leur impact.” Henri Claude OYIMA, Président-Directeur Général du Groupe BGFIBank. Extrait de la Lettre d'engagement adressée au Secrétaire Général de l'Organisation des Nations Unies, le 16 avril 2018.

Une initiative des entreprises citoyennes

Principale initiative mondiale d’entreprises citoyennes qui regroupe des milliers de participants répartis dans plus de 100 pays, le Pacte mondial a pour objectif premier de promouvoir la légitimité sociale des entreprises et des marchés. Adhérer au Pacte Mondial, c’est partager la conviction que des pratiques commerciales fondées sur un certain nombre de principes universellement reconnus, contribueront à l’émergence d’un marché mondial plus stable, plus équitable et plus ouvert et à de sociétés prospères et dynamiques.

En adhérant au Pacte Mondial, l’entreprise proclame publiquement son attachement aux dix principes universels de l’initiative et, à ce titre, s’engage :

À prendre des mesures pour modifier la façon dont elle opère afin que le Pacte Mondial et ses principes s’intègrent à son mode d’administration, à sa stratégie, à sa culture et à ses activités quotidiennes.

À décrire dans son rapport annuel ou dans un rapport de gestion similaire (par exemple un rapport sur son action du point de vue du développement durable) la manière dont elle applique le Pacte Mondial et ses principes (Communication sur les progrès réalisés).

À faire campagne en faveur du Pacte Mondial et de ses principes, par le biais de communiqués de presse, de déclarations, etc.

