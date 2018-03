Le Front national d’extrême droite de la France change de nom alors que Le Pen cherche à rebondir

Le leader français d’extrême droite, Marine Le Pen, dévoilera ce weekend un nouveau nom pour le Front national de 45 ans et un recentrage sur l’immigration en quête de plus d’électeurs et de pertinence dans un paysage politique transformé par le président Emmanuel Macron.

À la tête du Front National (FN) depuis 2011, Le Pen l’a emporté plus loin que son père non-conformiste, le fondateur des FN Jean-Marie Le Pen, gagnant des municipalités et des élections européennes, en rendant le parti plus acceptable aux yeux des électeurs.

Mais un débat télévisé désastreux avant le second tour de l’élection présidentielle contre Macron l’an dernier, un score plus faible que prévu au second tour et un nombre décevant de huit députés du FN élus par la suite, ont secoué Le Pen et le parti.

Elle a rapidement promis de réviser le FN. Et un congrès des FN du 10 au 11 mars sera l’occasion pour elle de réaffirmer son leadership et d’obtenir son approbation pour s’éloigner de l’impopularité anti-euro de sa course présidentielle pour mieux prendre le leader conservateur des républicains Laurent Wauquiez.

“En France, nous avons l’habitude d’annoncer notre mort dès que nous sommes un peu affaiblis. Mais chaque fois qu’ils nous ont enterrés, nous sommes revenus plus forts », a déclaré Le Pen, 49 ans, qui a obtenu 33,9% des voix lors du deuxième tour de l’élection présidentielle.

“Le changement de nom marquera la fin d’un chapitre et le début d’un nouveau chapitre, celui d’un parti capable d’être au pouvoir et de conclure des alliances”, a-t-elle déclaré à l’APE.

Alors que Jean Marie Le Pen a averti que changer une marque aussi connue pourrait être un suicide politique, les responsables locaux des FN ont déclaré que leur expérience sur le terrain a fortement milité en faveur d’un tel changement.

“Le changement de nom est essentiel pour nous permettre de nouer des alliances et de parler avec les électeurs sans une réaction négative presque automatique“, a déclaré Davy Rodriguez, le vice-président du mouvement des jeunes du Front national, âgé de 24 ans.

“Nous rencontrons des gens qui sont d’accord avec nous sur tout …, mais quand nous disons” Nous sommes le Front National “, ils disent:” Non, non, pas le Front National! ”

La marque du Front national reste très associée à de nombreux électeurs avec le père de Le Pen, qui a été condamné à plusieurs reprises pour incitation à la haine raciale.

Changer de ligne

Le deuxième aspect clé du changement de marque des FN est, comme d’autres partis d’extrême droite européens l’ont fait, une dilution de leur position vis-à-vis de la monnaie commune de l’Union européenne.

Bien que populaire auprès de l’électorat de base du FN, la campagne anti-euro s’est révélée être un tournant pour la plupart des électeurs français.

“Nous gardons nos fondamentaux, notre base: la sécurité, l’immigration“, a déclaré le député et porte-parole du parti, Sébastien Chenu, “mais de nouveaux visages vont apparaître, et nous avons changé notre ligne sur l’Europe”.

L’objectif est de briser l’isolement du FN par rapport au courant dominant. Le Pen cherche à diriger un camp «patriotique» plus inclusif, alors que les petits et grands partis se démènent pour se réinventer après la victoire électorale sans précédent de la nouvelle politique de Macron, ni gauche ni droite.

Macron a défait les partis de gauche et de droite établis depuis longtemps en promettant des réformes, en particulier pour libéraliser l’économie et des lois du travail rigides, fondées sur le pragmatisme plutôt que sur l’idéologie.

Le Pen réplique: “Macron a rassemblé autour de lui une plaque tournante de mondialistes éhontés … Il est temps pour ceux qui défendent la nation de se rassembler.”

Parmi les alliés potentiels, elle est Nicolas Dupont-Aignan, leader d’un petit parti nationaliste qui a soutenu Le Pen entre les deux tours de l’élection présidentielle, et d’autres à la tête de partis de droite. Les responsables des FN affirment que le parti poursuivra également des accords au cas par cas pour des élections locales avec des conservateurs ou d’autres sans affiliation politique.

La question est de savoir si cela donnera des résultats significatifs aux urnes, surtout à un moment où Wauquiez cible ouvertement les électeurs FN. Il a écarté Macron comme étant déconnecté de la France rurale, faible sur le plan de la sécurité et trop favorable à une intégration plus étroite de l’UE – autant de questions brûlantes pour le FN.

Les doutes sur la capacité de Le Pen à élargir la base populaire du FN plus qu’elle ne l’a déjà été peuvent être difficiles à surmonter, affirment les analystes et même certains sympathisants du parti.

“Peut-être que le nom de Le Pen repousse certaines personnes. Cela ne me dérangerait pas si elle démissionnait “, a déclaré Enzo Niant, 16 ans, lors d’un rassemblement à Le Pen dans la région nord-est de l’Alsace le mois dernier.

“Une partie de la base des FN doute qu’elle puisse répondre à leurs attentes“, a déclaré Jérôme Fourquet, analyste de l’Ifop.

Mais le FN de Le Pen devrait être une force avec laquelle il faudra compter contre Macron dans les années à venir, disent la plupart des analystes.

“Les inégalités et la colère qui sont au cœur du vote des FN ne disparaîtront pas“, a déclaré Fourquet, citant des inquiétudes concernant les pertes d’emplois français célèbres pour la mondialisation, la crise des migrants en Europe et la menace militante islamiste.