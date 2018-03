Le forum de la Banque du futur arrive à Abidjan : des leaders d'opinion et des spécialistes des produits analysent la transformation numérique dans le secteur bancaire africain

Lors du forum de la Banque du futur à Abidjan, en Côte d'Ivoire, au mois de mars, Temenos (SIX: TEMN) (www.Temenos.com), le spécialiste des logiciels bancaires et financiers, accueillera les leaders qui inspirent les changements concrets dans l'ensemble de l'industrie financière en Afrique. L'événement aura lieu au Sofitel Abidjan Hôtel Ivoire, le 20 mars 2018.

Le forum de la Banque du futur est un événement de petite taille centré sur les solutions logicielles pour l'avenir numérique des services financiers. Il réunit des représentants de l'ensemble de l'industrie, notamment des spécialistes des produits et des leaders d'opinion du monde entier.

Toutes les banques et institutions financières, quelle que soit leur taille, n'importe où dans le monde, évoluent dans un contexte de révolution numérique. La numérisation n'est plus considérée comme « pratique », mais plutôt comme l'essence même de l'expérience client et, par conséquent, de la santé de l'entreprise.

Selon le rapport McKinsey Global Banking 2018, les banques de détail en Afrique ont des raisons impérieuses d'adopter la transformation numérique. Premièrement, le marché bancaire global du continent est le deuxième marché mondial en termes de croissance et de rentabilité. Près de 300 millions d'Africains sont aujourd'hui bancarisés, un chiffre qui pourrait atteindre 450 millions d'ici 5 ans. Deuxièmement, 40 % des Africains préfèrent utiliser les canaux numériques pour les transactions. Parmi toutes les régions en développement, les clients bancaires africains font partie des plus enclins à adopter les canaux mobiles et numériques. Troisièmement, un certain nombre de concurrents perturbateurs, notamment de nombreuses sociétés d'argent mobiles et des acteurs numériques agressifs tels que Tyme Bank en Afrique du Sud ou Alat au Nigeria, émergent et constituent une menace pour le partage des revenus. Enfin, les progrès technologiques mettent la barre plus haut et élèvent les opportunités de l'innovation, notamment l'augmentation de la puissance de calcul abordable pour le traitement du big data, l'essor de l'intelligence artificielle et de l'apprentissage automatique, la robotique qui abaisse le coût de l'automatisation, et le blockchain.[i]

« Il existe de nombreuses façons de passer au numérique et les avis sont innombrables, mais le voyage sera souvent douloureux. Chaque dirigeant doit faire des choix stratégiques majeurs, avec des implications sur les modèles d'affaires et la technologie », a déclarer Ivan van Bladel, directeur pour l'Afrique francophone chez Temenos.

M. Van Bladel a ajouté que le forum de la Banque du futur Abidjan est une occasion pour les acteurs du secteur bancaire de commencer le voyage vers la transformation numérique en mettant l'accent sur les points suivants :

la satisfaction des clients avec des expériences cohérentes, personnalisées, instantanées et intégrées pour tous les produits, sur tous les canaux, à tout moment et en tout lieu ;

le remplacement d'un patchwork de systèmes existant par des logiciels bancaires numériques de bout en bout, entièrement intégrés et ouverts ;

l’augmentation de la rentabilité, la réduction des erreurs et l’augmentation de la vitesse de commercialisation des nouveaux produits qui sont non seulement inévitables, mais aussi essentiels pour conserver un avantage concurrentiel ;

l’accélération de l'évolution vers une ère de banque ouverte où ils peuvent collaborer avec un écosystème de tiers pour apporter une valeur ajoutée accrue à leurs clients, au quotidien.

