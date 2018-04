Le festival de Cannes exhorte l’Iran et la Russie à laisser les réalisateurs dissidents assister au concours Palme d’Or

Le Festival de Cannes a demandé à Téhéran et à Moscou de laisser les réalisateurs Jafar Panahi et Kirill Serebrennikov se rendre sur la Côte d’Azur le mois prochain pour dévoiler le line-up de la 71ème édition du meilleur film du monde.

Les dernières œuvres des réalisateurs font partie des 17 films qui se disputeront le prix le plus convoité du cinéma lors du festival des stars, qui se déroulera du 8 au 19 mai dans le sud de la France.

Le directeur du festival, Thierry Frémaux, a déclaré jeudi que les autorités françaises soutenaient l’appel de Cannes à Téhéran pour permettre à Panahi de présenter son nouveau film “Trois visages”, puis de le “laisser rentrer chez lui”. Le directeur dissident de “Taxi”, qui a remporté l’Ours d’Or à Berlin il y a trois ans, est interdit de quitter son pays.

Frémaux a dit qu’un plaidoyer semblable serait fait concernant “Leto” de Serebrennikov (“Été”). Le réalisateur russe risque jusqu’à 10 ans de prison pour des accusations de fraude qui, selon les critiques, sont la récompense du Kremlin pour ses opinions franches.

Panahi et Serebrennikov affronteront Matteo Garrone (“Dogman”) et Spike Lee, qui fera son retour à Cannes pour la première fois en 20 ans. Le “BlacKkKlansman” de Lee racontera l’histoire de Ron Stallworth, un policier noir du Colorado infiltré en 1978 pour infiltrer le Ku Klux Klan.

Cinquante ans après avoir participé à la mutinerie du festival de Cannes en 1968, le légendaire Jean-Luc Godard est de retour avec son dernier film expérimental “Le Livre d’image”, décrit comme un ” chanson révolutionnaire en cinq chapitres “. Une photo d’un autre classique de Godard, “Pierrot le Fou”, a été choisie pour l’affiche de cette année.

Les critiques espérant voir plus de réalisatrices sélectionnées dans le sillage des campagnes #MeToo et #TimesUp seront déçues que seules trois d’entre elles aient fait l’affaire: la libanaise Nadine Labaki (“Capharnaüm”), l’italienne Alice Rohrwacher (“Lazzaro Felice”) et la Française Eva Husson avec “Les Filles du soleil”, une représentation de combattantes kurdes luttant contre le groupe État islamique (IS).

Le contingent français (relativement petit) est Stéphane Brizé, qui retrouve Vincent Lindon, le meilleur acteur de Cannes, dans “En guerre”, et Christophe Honoré avec “Plaire, aimer et courir vite”. “).

Les habitués de la Palme d’Or sont Jia Zhang-Ke («Ash is Purest White»), Kore-Eda Hirokazu («Shoplifters») et Asghar Farhadi, dont le premier album en espagnol «Everybody Knows», mettant en vedette Penelope Cruz et Javier Bardem, fournira le lever de rideau glamour.

Bien que les stars d’Hollywood soient plus minces que d’habitude, Marion Cotillard, Adam Driver et Andrew Garfield se promèneront sur le fameux tapis rouge. Et le dernier spin-off de Star Wars, “Solo: A Star Wars Story”, sera également projeté sur la Croisette, même hors compétition.

Netflix no-show

Les annonces de jeudi ont été éclipsées par le dernier rebondissement de la dispute entre Netflix et le festival, qui survient quelques heures après que le géant du streaming ait annoncé qu’il retirait tous ses films de Cannes.

Le retrait de Netflix – qui semblait devoir perturber le plus possible la sélection de dernière minute du festival – est venu en représailles à une nouvelle règle de Cannes interdisant les films qui ne sortent pas dans les salles françaises de la Palme d’Or.

Dans une interview cinglante avec le magazine “Variety” mercredi, Ted Sarandos, Chief Operating Officer de Netflix, n’a pas caché son irritation face au prestigieux festival du film, dont il a dit qu’il avait besoin de “se moderniser”.

“Ce n’est pas une coïncidence si Thierry a également banni les selfies cette année”, a plaisanté Sarandos, se référant à la décision très controversée de Frémaux d’interdire le selfie sur le tapis rouge. Il a ajouté: “Je ne sais pas quelles autres avancées dans les médias Thierry aimerait aborder.”

Les productions de Netflix que l’on croyait être en lice pour Cannes comprenaient la “Roma” d’Alfonso Cuaron et la “Norvège” très attendue de Paul Greengrass, à propos du massacre d’Utoya en 2010 par le suprématiste blanc Anders Behring Breivik.

Mais le plus grand coup porté au cinéphile directeur du festival sera sans doute la perte d’une restauration financée par Netflix du dernier film inachevé d’Orson Welles, “L’autre face du vent”, qui aurait sans doute été le point d’orgue de l’album de Cannes Classics .

Dans une autre tournure, la fille de Welles, Beatrice, est entrée dans la rivalité jeudi, suppliant Sarandos de reconsidérer. Elle a détaillé le soutien que Cannes avait accordé à son père au cours des années, et le conflit de studio qui a paralysé sa carrière.

“J’ai vu comment les grandes sociétés de production ont détruit sa vie, son travail et, ce faisant, un peu l’homme que j’aimais tant”, écrit-elle dans un courriel à Sarandos, qui a été mis à la disposition de “Vanity Fair”. “Je détesterais tellement voir Netflix être encore une de ces entreprises.”