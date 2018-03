Le conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine tient à Djibouti une session d'initiation pour ses membres nouvellement élus et réelus

Le Conseil de paix et de sécurité a ouvert sa session d’initiation, ce jour 26 mars 2018, à Djibouti. La séance d’ouverture de la session a été rehaussée de la présence du Ministre des affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République de Djibouti, Son Excellence Mahmoud Ali Youssouf. La cérémonie d’ouverture a été marquée également par les allocutions du Président du Conseil de paix et de sécurité pour le mois de mars 2018, l’Ambassadeur Zackariaou Maiga de la République du Niger, et du Commissaire à la Paix et à la Sécurité, l’Ambassadeur Smail Chergui.

Conformément à la pratique établie, après chaque élection de nouveaux membres du Conseil de paix et de sécurité de l’UA, une session d’initiation, sous la conduite du Secrétariat du CPS, est organisée à leur intention, avant qu'ils ne prennent leur siège au sein du Conseil.

La session d'initiation offre l'occasion aux membres du CPS nouvellement élus, en présence des membres réélus, de se familiariser avec les instruments juridiques de l’UA en matière de paix et de sécurité, dans le cadre de l'Architecture africaine de paix et de sécurité (APSA), ainsi qu’avec les pratiques et méthodes de travail du CPS. La session d’initiation permettra également aux membres du CPS nouvellement élus de bénéficier de la mémoire institutionnelle des membres sortants, ainsi que de la contribution des membres africains du Conseil de sécurité des Nations unies (A3), chargés d’y défendre les vues et les positions de l’UA. La session d’initiation constitue en outre une opportunité pour échanger sur les défis à la paix et à la sécurité en Afrique, en vue de leur permettre d’apporter leur contribution aux travaux du Conseil durant leur mandat.

Distribué par APO Group pour African Union Peace and Security Department.

Source: APO