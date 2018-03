Le Chef de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali (MINUSMA) se rend à Gao auprès des Casques bleus du contingent bangladais

Le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la MINUSMA, Mahamat Saleh Annadif, s’est rendu, aujourd’hui, samedi 3 mars, dans la Cité des Askia, pour présenter ses condoléances aux Casques bleus du contingent bangladais stationnés sur place. Il était accompagné du Commandant de la Force onusienne, le Général Jean-Paul Deconinck.

Après une minute de silence observée en mémoire des quatre Casques bleus bangladais tués le 1er mars 2018 par une attaque à l’engin explosif improvisé dans la région de Mopti, M. Annadif a déclaré devant tous les éléments du contingent bangladais réunis au “Super Camp” de la Mission onusienne : « J’ai tenu personnellement à venir vous voir et vous présenter de façon solennelle et officielle, mes condoléances les plus attristées ». Il les a ensuite rappelés ce qui suit : « nous évoluons dans une Mission difficile, mais quand de tels drames se présentent, c’est le moment de marquer notre solidarité et compassion ».

« Nous sommes engagés dans ce processus de paix et quoiqu’il arrive, nous continuerons à remplir notre mission » a rassuré le général de brigade bangladais et commandant du secteur-Est de la MINUSMA à Gao, A.T.M. Zaman Anisuz.

