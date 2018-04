Le Canada annonce du financement pour de l’aide humanitaire au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigéria

Au nom de la ministre du Développement international et de la Francophonie, l’honorable Marie-Claude Bibeau, le secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères, M. Matt DeCourcey, a annoncé aujourd’hui qu’un financement de plus de 27 millions de dollars serait accordé à des organisations humanitaires partenaires pour soutenir les populations du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria.

Le Canada fournit de l’aide pour répondre aux besoins vitaux de plus de 20 millions de personnes touchées par la sécheresse, les pénuries alimentaires et le conflit qui fait rage dans le bassin du lac Tchad.

Au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigéria, des millions de personnes ont besoin d’une aide essentielle en raison des conflits, des catastrophes naturelles et des épidémies. Au Cameroun en particulier, plus d’un demi-million de personnes sont déplacées à cause des conflits dans le bassin du lac Tchad et en République centrafricaine, ce qui accentue la pression sur les ressources et les services de base déjà limités dans les communautés d’accueil. Grâce à la contribution du Canada, les populations vulnérables recevront de la nourriture, des traitements contre la malnutrition aiguë, de l’eau potable, des soins de santé, des services de protection, dont un soutien psychosocial, et un soutien aux moyens de subsistance.

Le secrétaire parlementaire DeCourcey a fait cette annonce lors de son voyage en Afrique, qui comprenait une visite au Cameroun.

Citations

« Les populations du bassin du lac Tchad sont confrontées à une situation humanitaire catastrophique, et leurs conditions de vie continuent de se détériorer en raison des conflits, de l’insécurité alimentaire et des catastrophes naturelles. Le Canada est fier de fournir une aide humanitaire en vue de répondre aux besoins des personnes les plus vulnérables et de faire en sorte que l’aide d’urgence parvienne à ceux qui en ont besoin. Ce soutien permettra de sauver des vies et aidera à alléger les souffrances des populations du Cameroun, du Tchad, du Niger et du Nigéria. »

– Matt DeCourcey, secrétaire parlementaire de la ministre des Affaires étrangères

Faits en bref

En 2018 au Cameroun, 3,3 millions de personnes auront besoin d’aide vitale pour subvenir à leurs besoins essentiels. Cela représente une augmentation d’environ 14 % par rapport à 2017.

Le financement annoncé aujourd’hui s’ajoute à l’aide humanitaire de près de 20 millions de dollars déjà annoncée en 2018. L’annonce d’aujourd’hui porte à plus de 47 millions de dollars la contribution totale du Canada au Cameroun, au Tchad, au Niger et au Nigéria pour cette année.

En février 2018, la ministre Bibeau s’est rendue à Maiduguri et à Bama, dans le nord-est du Nigéria, où elle a rencontré des membres des communautés touchées par la crise qui fait rage dans le bassin du lac Tchad, notamment des victimes de violence fondée sur le genre, des enfants et des nouvelles mères, ainsi que des représentants des principales organisations humanitaires.

