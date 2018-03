Le Cameroun tient son conseil des ministres depuis 2015, Paul Biya exhorte ses ministres à plus d’ardeur au travail

Le président du Cameroun tenu jeudi son premier conseil des ministres depuis 2015.

Paul Biya, qui dirige le pays depuis 1982, a tenu son conseil des ministres au Palais de l’Unité, a rapporté l’agence de presse Reuters.

La rencontre s’est déroulée à huis clos au palais de l’Unité à Etoudi.

D’entrée, le président du Cameroun a exhorté ses ministres à se “mettre au travail avec ardeur afin que nous puissions, ensemble, relever les nombreux défis auxquels notre pays doit faire face. Notre peuple n’en attend pas moins de nous“, a-t-il dit.

“En dépit d’une conjoncture internationale défavorable, le renforcement des performances de notre économie, l’amélioration des conditions de vie de nos populations et la lutte contre le chômage doivent demeurer au cœur des priorités du Gouvernement“.

Pour Paul Biya, “il est impératif de poursuivre la mise en œuvre harmonieuse du programme conclu avec le FMI. Il est également urgent de finaliser la mise en œuvre des grands projets structurants, du Plan d’Urgence pour l’accélération de la croissance et du Plan Spécial JEUNES. L’entrée en service du port en eau profonde de Kribi et du deuxième pont sur le Wouri, sont de bon augure à cet égard“.

“utilisation rationnelle des ressources publiques”

Dans son discours d’ouverture, le président a interpellé le membre sur la gestion des ressources publique. Il a appelé ces dernier a respecter “très fermement, mes instructions sur la nécessité d’une utilisation rationnelle des ressources publiques, la réduction du train de vie de l’Etat et la lutte contre la corruption“, a-t-il lancé.

“Chacun de vous devra, dans son domaine de compétence, relever le pari de la performance. La recherche de l’intérêt général et de l’efficacité, la solidarité, l’esprit d’équipe, le respect de la hiérarchie, devront en tout temps et en toute circonstance, être les boussoles qui guident votre action. C’est également à cette aune que vous serez jugés”, a ajouté le chef de l’Etat.

Il a également évoqué la situation que traverse actuellement avec le Boko Haram dans l’Extrême-nord et les attaques des sécessionnistes dans les régions anglophone.

“Dans les régions de l’Extrême-Nord, du Nord-Ouest et du Sud-Ouest, l’action déterminée de nos forces de défense et de sécurité a permis de réduire drastiquement les exactions des groupes criminels qui y sévissent. Les efforts à cet égard devront être poursuivis, en vue notamment d’un retour à la normale des activités économiques et sociales”, a-t-il relevé .

“Nos populations, à travers le pays, n’ont cessé d’exprimer leur volonté d’être associées plus étroitement à la gestion des problèmes qui influencent directement leur quotidien. La création du Ministère de la Décentralisation et du Développement Local s’inscrit dans l’optique d’apporter une réponse rapide à ces demandes récurrentes“.

“J’en attends, à brève échéance, des propositions détaillées et un chronogramme relatifs à l’accélération du processus de décentralisation en cours. J’en attends, à brève échéance, des propositions détaillées et un chronogramme relatifs à l’accélération du processus de décentralisation en cours.”

Le président de la république a également évoque les prochaines échéances électorales, à commencé par la Sénatoriale, indiquant que “les dispositions nécessaires devront être prises pour qu’elles se tiennent dans les conditions optimales de sérénité et de sécurité.”

Au sujet de la CAN 2019, Paul Biya s’est félicité ” des efforts qui ont été faits jusqu’alors dans le cadre des préparatifs de la CAN 2019. J’exhorte les différentes administrations concernées à intensifier ces efforts, pour que le Cameroun puisse célébrer, le moment venu, avec l’Afrique et le monde, une grande et belle fête du football“.