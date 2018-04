Le 2ème salon agrofood & plastprintpack Ethiopia 2018 se distingue par la participation exceptionnelle des leaders du marché international

Faits sur le marché éthiopien de l'agroalimentaire et du plastprintpack

Le 2ème salon agrofood (www.agrofood-ethiopia.com) & plastprintpack Ethiopia 2018 (www.ppp-ethiopia.com) marque des points avec une participation exceptionnelle des leaders du marché international. Du 3 au 5 mai 2018, plus de 60 exposants de 17 pays présenteront leurs innovations au Millennium Hall d'Addis Abeba au Salon international de l'agriculture, de l'alimentation, des plastiques, de l'impression et de l'emballage. L'événement est organisé par le spécialiste allemand des foires internationales fairtrade (www.fairtrade-messe.de).

“En nous appuyant sur les résultats exceptionnels de la première édition 2017, nous pouvons cette année encore améliorer sensiblement la qualité des exposants “, déclare Martin März, fondateur et associé directeur de fairtrade. “La liste des exposants 2018 (https://goo.gl/5vFNGm) se lit comme un who-is-who de l'industrie mondiale de l'agroalimentaire et du plastprintpack.”

Avec des exposants de 17 pays, agrofood & plastprintpack Ethiopia 2018 est un événement profondément international. Les exposants viennent d'Afrique du Sud, Allemagne, Autriche, Chine, Danemark, Espagne, Etats-Unis, Ethiopie, France, Inde, Italie, Qatar, Royaume-Uni, Taiwan, Thaïlande, Tunisie et de Turquie.

Plus de 3 000 visiteurs professionnels attendus

“Après avoir accueilli 2 615 visiteurs professionnels de 33 pays lors de la première édition l'an dernier, nous attendons cette année plus de 3 000 visiteurs professionnels qui souhaitent profiter de cet événement et discuter de leurs projets avec les principaux fournisseurs mondiaux.

Un soutien institutionnel fort

agrofood & plastprintpack Ethiopie 2018 est soutenu par l'Association Agroalimentaire Française adepta, GIZ, l'ITA-Italian Trade Agency et VDMA Association allemande pour les machines de transformation et d'emballage des produits alimentaires. Ainsi que du côté éthiopien par le ministère éthiopien de l'Agriculture et des Ressources naturelles, le ministère de l'Industrie, le Ethiopian Food, Beverage and Pharmaceutical Industry Development Institute, le Food Medicine and Health Care Administration and Control Authority of Ethiopia et le Chemical and Construction Inputs Industry Development Institute.

Faits sur le marché éthiopien de l'agroalimentaire et du plastprintpack

L'Éthiopie est la plus grande économie d'Afrique de l'Est et d'Afrique centrale et, avec des taux de croissance du PIB compris entre 6 et 10 % (https://goo.gl/zHWmfV) elle est l'une des économies à la croissance la plus rapide au monde.

Avec 128 millions d'euros en 2016 (VDMA), l'Ethiopie est le plus grand importateur de machines d'emballage et de produits alimentaires (https://goo.gl/HW1CSX) en Afrique de l'Est et du Centre et avec 31 millions d'euros, elle est également le deuxième plus grand importateur dans le domaine de la technologie agricole (https://goo.gl/FPF5pV).

L'Éthiopie est également le plus grand importateur de plastique sous forme primaire (https://goo.gl/qoa3E8) en Afrique de l'Est et du Centre, avec des importations de 527 millions d'euros en 2014, avec un taux de croissance annuelle phénoménal de 46% entre 2011 et 2014, et le deuxième plus grand importateur de plastique et de machines d'emballage (https://goo.gl/4jj9oF) avec des taux de croissance annuelle de 25% et 59%.

Enfin et surtout, quelques chiffres sur le commerce alimentaire : les importations alimentaires éthiopiennes ont augmenté de 21 % par an ces dernières années (https://goo.gl/zgEsCn) passant de 0,866 milliard de dollars en 2009 à 2,738 milliards de dollars en 2015, tandis que les exportations alimentaires ont augmenté de 13 % par an au cours de la même période pour atteindre plus de 2,417 milliards de dollars (OMC).

