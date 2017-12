Laurent Abitbol, l’audace qui paie

Partie de peu de choses, Marietton Développement, la holding lyonnaise de la famille Abitbol, est aujourd’hui le premier acteur français du secteur touristique. Une histoire faite de paris gagnés et d’audace, reposant pour l’essentiel sur Laurent Abitbol, l’actuel dirigeant de Marietton Développement. Le nouveau magnat du tourisme est bien décidé à imprimer sa marque sur le secteur.

Il ressemble un peu à monsieur tout-le-monde au premier abord, mais les apparences se dissipent vite. Laurent Abitbol en impose rapidement, surtout en tant que dirigeant du groupe Marietton. Il faut dire qu’il y a de quoi : le groupe pèse aujourd’hui 1,3 milliards d’euros environ, et détient des marques emblématiques comme Havas, Fram Affaires ou Auchan Voyages. A l’origine, le groupe occupait pourtant une modeste échoppe de la rue Marietton, et trente ans plus tard, la famille Abitbol ne détenait toujours que cinq agences de voyages. Pas assez, aux yeux de celui qui voit très vite plus grand et plus loin.

La vitesse supérieure est passée en 2007, lorsque Siparex entre au capital et permet de débuter une fulgurante croissance du groupe par acquisitions successives : pas moins de 18 en l’espace de 10 ans (1). Pour Laurent Abitbol, aucun rachat n’est décidé à l’avance, et rien n’est vraiment planifié : « Quand j’achète une boîte, c’est que je la sens. […] On marche comme ça, au feeling », avoue l’intéressé (2). Une constante toutefois : Laurent Abitbol rachète des sociétés saines, avec lesquelles le maximum de synergies sont possibles. Il y a tout de même une cohérence derrière ces achats « spontanés », et le dirigeant de Marietton reste dans une logique de consolidation du groupe. Son intuition : le retour en grâce des agences de voyages et le web-to-store (3).

Et ses intuitions s’avèrent payantes, d’autant plus que Laurent Abitbol a des soutiens de poids : Siparex d’une part, qui gère plus d’un milliard d’euros d’actifs par ailleurs, mais aussi la banque Rothschild et le Crédit Agricole, via sa filiale Calixte Investments, qui ont tous deux rejoint l’aventure Marietton lors d’un LBO en 2012. Les deux fonds d’investissement ne sont pas de nouveaux venus inexpérimentés : s’ils font confiance à Laurent Abitbol, c’est qu’ils croient à la valeur de ses intuitions, au fameux business plan qu’il a « uniquement dans la tête », confesse encore Laurent Abitbol. En devenant n°1 du tourisme en France, Laurent Abitbol a prouvé la justesse de sa stratégie à l’instinct, et clairement changé de stature. Il joue désormais dans la cour des grands, y compris à l’international. Véritable couronnement d’une réussite sans équivalent dans le secteur ces dernières années, Laurent Abitbol a été plébiscité lors de l’élection à la présidence de Sélectour, la coopérative regroupant les grands noms du secteur du tourisme. Laurent Abitbol est « un stratège », qui a « particulièrement bien manœuvré pour obtenir la présidence » reconnait d’ailleurs, beau joueur, Jean-Luc Dufrenne (4), son prédécesseur et candidat malheureux à sa réélection.

Pour le nouveau président d’un groupement représentant 1300 agences de voyages, l’enjeu est désormais d’imposer sa marque et de mettre la coopérative à l’heure Abitbol. Et puisque du tourisme au luxe, il y a bien peu de barrières à franchir, Laurent Abitbol n’hésite pas à se donner les moyens correspondant à son nouveau rang. Aujourd’hui, Laurent Abitbol partage surtout son temps entre Lyon, où se situe le siège de Marietton Développement et Paris, où il dispose en permanence d’une suite réservée au Bristol et d’une voiture avec chauffeur qui l’accompagne dans tous ses déplacements. Pour quelqu’un qui n’aime pas voyager (5), Laurent Abitbol a en effet la bougeotte, mais le nouveau parrain du tourisme a ses habitudes et sait rester fidèle aux marques qui l’accompagnent depuis des années. C’est d’ailleurs au Bristol que la coopérative Sélectour qu’il préside organise certaines de ses soirées, notamment le cocktail annuel (6) du réseau. Familier du show-business et proche aussi bien de stars que de personnalités politiques, Laurent Abitbol a plus d’une fois surpris en invitant par exemple Enrico Macias (7) ou Chantal Goya lors de ces soirées très exclusives. Nicolas Sarkozy (8) sera ainsi présent au prochain congrès Sélectour à Lyon dans quelques jours.

Autre adresse plébiscitée par le magnat du tourisme : Bocuse, où se terminent d’autres soirées plus « intimistes », entre 300 et 500 couverts à chaque fois, on s’excusera du peu… Il faut dire que Laurent Abitbol connait bien l’enseigne (9) dont il est avant tout un (très) gros client (10) : « depuis trente ans, j’emmène mes clients et mes amis à l’Auberge du Pont de Collonges chez Bocuse. Il m’arrive même de m’y rendre seul pour réfléchir aux décisions importantes que je dois prendre », confirme l’intéressé dans les colonnes du Progrès (11). Plus récemment, c’est encore chez Bocuse que s’est terminée la soirée anniversaire du groupe Marietton, qui fêtait ses 50 ans en compagnie de 300 invités. En gastronomie comme en affaires, Laurent Abitbol est exigeant ; il sait se donner les moyens de réussir, et ne se prive pas de le faire savoir.

Laurent Abitbol a donc enfilé sans sourciller le costume de numéro un français du tourisme, taillé à sa mesure, tout en restant à la tête d’une entreprise familiale cultivant ses racines lyonnaises. « J’aimerais laisser une trace dans cette industrie, c’est mon ego », confiait encore Laurent Abitbol (12) il y a quelques temps. Il peut être rassuré, la trace est déjà là, et le sillon est de plus en plus large.

Par François Laurent