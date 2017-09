L’ancien procureur de la Cour pénale internationale avait des sociétés offshore

Un nouveau scandale vient d’être révélé par le réseau d’investigation European Investigate Collaboration (EIC), le procureur de la Cour pénale internationale, l’Argentin Luis Moreno Ocampo, auraient eu des sociétés offshore, car son salaire n’était « pas assez élevé » selon lui.

Le premier procureur de la Cour pénale internationale entre 2002 et 2013 était détenteur de plusieurs sociétés offshore, révèlent les documents que se sont procurés l’EIC. Ainsi sa moralité et son intégrité vis-à-vis de la Cour sont mises en doute. Moreno Ocampo, ne nie pas les faits « Mon salaire de magistrat à la CPI n’était pas assez élevé (NDLR : 150.000 euros net/an). Détenir une compagnie offshore n’est pas illégal, tout dépend de ce que vous en faites » a-t-il répondu à l’EIC.

Après avoir quitté la Cour pénale internationale, l’avocat argentin aurait œuvré contre les intérêts de la Cour en se mettant au services de particuliers qui pouvaient être visés par les enquête de cette juridiction pénale.

Dix médias et 40 000 documents

Le réseau European Investigative Collaborations composé de dix médias, a publié « les secrets de la Cour », une enquête transnationale qui résulte de l’analyse de 40 000 documents.

Plus de vingt journalistes, travaillant pour une dizaine de médias d’Europe et d’Afrique, ont enquêté pendant six mois. Le résultat de leurs investigations sera publié tout au long de la semaine prochaine. Porté par le réseau EIC, ce travail a fait collaborer Mediapart (France), NRC Handelsblad (Pays-Bas), Der Spiegel (Allemagne), El Mundo (Espagne), Le Soir (Belgique), ANCIR (Afrique du Sud), The Black Sea (Roumanie), Nacional (Croatie), L’Espresso (Italie), Expresso (Portugal).