Laïta inaugure une nouvelle usine dans les Côtes d'Armor

La coopérative laitière bretonne Laïta a inauguré vendredi une nouvelle unité de production de lait infantile à Créhen dans les Côtes d’Armor, après trois ans de travaux et 80 millions d’euros d’investissement, ce qui va créer 80 emplois directs.

“La mise en service de cet outil high-tech est une étape essentielle dans le développement international de la huitième entreprise coopérative laitière européenne”, a indiqué Laïta dans un communiqué.

Cet ensemble industriel “inspiré des normes pharmaceutiques” dispose d’une tour de séchage de près de 50 mètres de hauteur et d’une capacité de production de 30.000 tonnes de poudre par an, d’un atelier de conditionnement d’une capacité de 15.000 tonnes par an (en boîtes de 400 et 900 grammes), et d’un laboratoire qui réalise les analyses internes, souligne le groupe.

Elle est le prolongement des outils de séchage du groupe à Landerneau (Finistère) et à Ancenis (Loire-Atlantique).

Le développement de lait infantile et de poudre de lait écrémé premium “permet en effet une valorisation de la protéine de lait stable et moins sensible aux variations du marché mondial”, assure Laïta.

Cet outil “doit contribuer à la valorisation durable du lait des 3.250 exploitations collectées dans le grand Ouest, au développement des emplois associés, ainsi qu’à la vitalité des territoires breton et ligérien sur lesquels Laïta développe ses activités”, ajoute le groupe.

Laïta rappelle que le marché mondial de la nutrition infantile est en croissance, et que l’Asie, dont la Chine, reste le plus gros marché au monde pour le lait infantile en poudre. De plus, la qualité des laits infantiles d’origine européenne, et française en particulier, y est reconnue et recherchée.

Laïta réalise 1,2 milliard d?euros de chiffre d’affaires annuels dont 69% en France, 21% dans l’Union Européenne et 10% dans les pays tiers. Elle collecte 1,5 milliard de litres de lait par an et emploie 2.750 salariés sur 7 sites industriels.

Source: AFP