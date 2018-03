La station-passerelle terrestre d'Avanti entre en service dans le centre de données de MDXI

Le centre de données de MDXI (www.MDX-I.com), une filiale de MainOne (www.MainOne.net), s'est associé à Avanti Communications Group Plc (« Avanti ») (www.AvantiPlc.com), l'un des principaux opérateurs de satellites britanniques, pour héberger et gérer la station-passerelle terrestre (SPT) de l'opérateur de satellites dans le pays. Le partenariat a déjà débouché sur la mise en service de la première SPT d'Avanti en Afrique de l'Ouest, hébergée dans le téléport de MDXI à Lagos. Le projet, dans le cadre duquel Avanti a investi jusqu'à 20 millions de dollars dans la passerelle nigériane, garantira la fourniture efficace des données du satellite HYLAS 4 en bande Ka au niveau national et l'interconnexion avec d'autres réseaux. Le satellite HYLAS 4 en bande Ka fournira une connectivité haut débit par satellite (HTS) pour compléter les réseaux de fibre optique existants dans le pays, assurant ainsi l'accès à l'Internet haut débit partout, même dans les endroits les plus reculés et ruraux.

Les applications qui seront prises en charge par ce troisième satellite en bande Ka d'Avanti incluent les services haut débit par satellite pour les foyers, les petites et moyennes entreprises (PME), les écoles rurales, les grandes entreprises et les organismes gouvernementaux, ainsi que les liaisons cellulaires pour les réseaux mobiles 2G, 3G et 4G. Avanti a déjà fait ses preuves en déployant de tels services via des satellites existants en Afrique de l'Est et en Afrique australe, ainsi qu'en Europe et au Moyen-Orient.

Les efforts d'Avanti au Nigeria incluront également le déploiement de son initiative Every Community Online (ECO) avec des points d'accès Wi-Fi intégrés dans les écoles, les communautés et les agences gouvernementales, en particulier dans les régions mal desservies et isolées du pays, où la disponibilité de l'électricité et les services de connectivité restent un défi à relever. En outre, l'opérateur satellitaire profitera de la couverture très large de MainOne pour étendre sa présence commerciale dans neuf pays d'Afrique de l'Ouest.

La technologie d'Avanti a fait ses preuves en matière d'inclusion numérique durable en fournissant des services haut débit par satellite abordables et ultra-rapides d'une qualité équivalente aux services terrestres. Compte tenu de l'empreinte satellitaire dans l'ensemble du Nigeria et de l'Afrique subsaharienne, les services fournis amélioreront considérablement les services d'administration, d'apprentissage, de commerce, de santé et de services bancaires en ligne dans les zones rurales, entre autres. Le nouveau satellite procurera également un soutien aux compagnies pétrolières et gazières et permettra de couvrir les lieux éloignés sur terre, sur mer et en eaux profondes.

MDXI a été choisie pour lancer ce projet en Afrique de l'Ouest en raison de sa capacité à fournir des services de centres de données stratégiques et une interconnexion étendue avec d'autres opérateurs, les fournisseurs d'accès à Internet (FAI) et le Nigerian Internet Exchange. S'exprimant sur l'accord, le directeur général de MDXI, Gbenga Adegbiji, a déclaré : « En tant que centre de données neutre vis-à-vis des opérateurs permettant la mise en place de multiples réseaux locaux, régionaux et mondiaux en Afrique de l'Ouest, le choix de MDXI par Avanti était inévitable. Grâce à une étroite collaboration avec Avanti, nos ingénieurs ont déjà mis en œuvre une solution de colocalisation sur mesure pour prendre en charge la plus grande station SPT de la région bénéficiant d'une alimentation, d'une connectivité et d'une sécurité sans interruption, afin d'assurer un fonctionnement 24 h/24, 7 j/7 et 365 j/an. Alors que la distribution inefficace de la bande passante disponible à l'intérieur des terres continue d'entraver les objectifs du Nigeria en matière de haut débit, notre partenariat avec Avanti lui offre la possibilité d'accélérer l'expansion du haut débit par satellite. Cela permettra de combler les lacunes du dernier kilomètre en matière d'infrastructure de fibre optique et d'atteindre l'objectif de pénétration de haut débit de 30 % dans le plan national en la matière ».

Dave Bestwick, directeur de la technologie chez Avanti Communications, a indiqué que le projet impliquait des opportunités d'emploi garanties dans les TIC, l'ingénierie et les communications aux autochtones, et permettrait un énorme bond en avant vers la croissance économique dans le secteur des TIC au Nigeria. « Nous sommes ravis de nous associer à MainOne et MDXI pour déployer des services haut débit par satellite au Nigeria et en Afrique de l'Ouest. Les produits d'Avanti compléteront parfaitement le réseau existant de MainOne et apporteront une connectivité haut débit fiable dans des lieux sans connectivité par fibre terrestre. Nous sommes impatients de renforcer notre collaboration pour offrir aux Nigérians des produits leaders sur le marché. »

Distribué par APO Group pour MainOne.

Contacts média :

Avanti

Christian Georgeson

Contact@AvantiPlc.com

MainOne

Temitope Osunrinde

MarComms@MainOne.net

About MDXI:

MDXI (www.MDX-I.com) is a MainOne Company registered in Nigeria as MainData Nigeria Limited (MDXI). MDXI is the only Tier III certified data centre in West Africa with ISO 27001, ISO 9001 and PCI DSS certifications and serves Telecom Operators, Internet Service Providers, Major Enterprises including Banks, Blue-chip companies and Government agencies. Additional information can be found on www.MDX-I.com

À propos de MDXI :

MDXI (www.MDX-I.com) est une société MainOne enregistrée au Nigeria sous le nom de MainData Nigeria Limited (MDXI). MDXI est le seul centre de données certifié Tier III en Afrique de l'Ouest avec les certifications ISO 27001, ISO 9001 et PCI DSS. Il dessert les opérateurs de télécommunications, les fournisseurs d'accès à Internet, les grandes entreprises, y compris des banques, des sociétés de premier ordre et des agences gouvernementales. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MDX-I.com

À propos de MainOne :

MainOne (www.MainOne.net) est l'un des principaux fournisseurs de services de connectivité et de centres de données pour les entreprises en Afrique de l'Ouest. Depuis son lancement en 2010, MainOne s'est forgé une réputation de fournisseur de services hautement fiables, devenant le fournisseur privilégié de services Internet de gros pour les grands opérateurs de télécommunications, les FAI, les agences gouvernementales, les grandes entreprises et les établissements d'enseignement en Afrique de l'Ouest. Le système de câbles sous-marins de classe mondiale de MainOne qui s'étendent le long des côtes de l'Afrique de l'Ouest, le réseau IP de pointe, les réseaux régionaux et métropolitains à fibre optique et les centres de données permettent d'offrir des services haut débit aux entreprises qui ont besoin de solutions en Afrique de l'Ouest. Notre réseau est interconnecté et communique avec des opérateurs et des points d'échange Internet de premier plan dans le monde entier, afin d'offrir une portée mondiale à nos clients. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.MainOne.net

À propos d'Avanti :

Avanti (www.AvantiPlc.com) connecte les gens où qu'ils se trouvent : chez eux, au travail, dans le gouvernement et sur les téléphones portables. Grâce à la flotte de satellites HYLAS et à des partenaires dans 118 pays, le réseau fournit un service Internet omniprésent à un quart de la population mondiale. Avanti offre le niveau de qualité et de flexibilité que recherchent les clients télécoms les plus exigeants au monde. Avanti est le premier fournisseur de services de communication de données par satellite à haut débit dans la région EMEA. Elle détient des droits à perpétuité sur des créneaux orbitaux et le spectre de la bande Ka qui couvrent un marché final de plus de 1,7 milliard de personnes. Le Groupe a investi 1,2 milliard de dollars dans un réseau qui comprend des satellites, des stations terrestres, des centres de données et un anneau de fibre optique.

Avanti dispose d'une interface client unique basée sur le Cloud et protégée par une technologie brevetée. Avanti Communications est cotée à Londres sur AIM (AVN : LSE). www.AvantiPlc.com

Source: APO