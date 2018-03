La Smart City Alger accueillera le « Smart Cities Global Technology & Investment Summit », l’occasion de présenter les dernières nouveautés en technologies et stratégies d’investissement

L’inauguration du Smart Cities Global Technology & Investment Summit 2018 (www.SmartCityAlgiers.com) aura lieu au CIC Alger (Centre International de Conférences Alger), au sein de la Smart City Alger, les 27 et 28 juin prochains, l’occasion d’échanger sur les opportunités de développement et de partenariat de Smart Cities, avec un focus sur l’Afrique et les pays émergeants.

Organisé sous le Patronage de Son Excellence, Abdelaziz Bouteflika, Président de la République démocratique algérienne, et en partenariat avec TMT Finance (www.TMTFinance.com), c’est le rendez-vous international du secteur avec deux jours d’information et d’échanges lors du Leadership Summit, du salon professionnel et du dîner de gala.

Le Maire d’Alger, M. Abdelkader Zoukh, déclare : « Nous sommes très honorés d’accueillir un événement aussi important que le Smart Cities Global Technology & Investment Summit à Alger en juin prochain. Nous sommes également ravis de recevoir des personnes venant du monde entier : représentants de gouvernement, leaders du secteur technologique, dirigeants d’entreprise et investisseurs. Notre but est de favoriser la mise en place de partenariats internationaux et l’échange de connaissance en matière de développement de ville durable et d’investissement high-tech.

La technologie nous offre la possibilité d’améliorer la vie de nos concitoyens grâce à des investissements intelligents et connectés au sein même des infrastructures et services du pays. Nous sommes déterminés à mobiliser cette force afin d’accélérer la croissance économique de notre ville, de la région et d’ailleurs. »

Le Smart Cities Global Summit et le salon professionnel accueilleront plus de 4000 visiteurs, parmi eux des maires de villes d’envergure internationale, des ministres, des leaders dans l’investissement de Smart Cities, des dirigeants des secteurs Télécommunications, Technologie, Infrastructure, Finance, Énergie, Sécurité et bien d’autres encore.

Le rôle du gouvernement dans la stimulation des investissements dans les nouvelles technologies et les Smart Cities sera un point clé de l’ordre du jour, abordé lors de plus de 50 sessions et réparti en huit thèmes : IT, infrastructure et télécommunications ; data et technologies ; économie et finance ; gouvernance et partenariat ; sécurité et sûreté ; mobilité ; société et développement durable.

D’autres conférences seront dédiées aux opportunités d’investissement dans les nouvelles technologies. Compte tenu de leur importance stratégique dans le succès des projets de Smart Cities dans les pays émergeants, deux thèmes en particulier seront mis en lumière : le développement d’écosystèmes de start-ups et d’innovation ; et la valorisation de la diaspora ou la stratégie d’inversion de la fuite des cerveaux comme un outil de développement rapide en termes de technologie et d’innovation.

Le projet de la Smart City Alger sera également au cœur de l’événement. « L’essence du projet de la Smart City Alger est de concevoir une stratégie de mise en œuvre pragmatique avec une synergie en termes de développement d’écosystèmes de tech startups, de partenariats publics-privés, et de valorisation des technologies Leapfrog pour l’accélération du développement technologique. » a commenté Dr. Riad Hartani, Conseiller stratégique en Technologie pour la Smart City Alger. « C’est potentiellement vu comme un modèle de référence pour le développement de ville comme celle-ci, dans les pays émergeants en particulier. »

Accueilli par la Smart City Alger à Alger les 27 et 28 juin prochains au CIC Alger, le Smart Cities Global Technology & Investment Summit est un événement dédié aux nouvelles technologies et stratégies d’investissements.

Distribué par APO Group pour TMT Finance.

Contacts presse TMT Finance

EN – John Duggan John@TMTFinance.com

FR – Charline Lacroix Charline@TMTFinance.com

Demande d’information générale

SmartCity@TMTFinance.com

Pour plus d’information: www.SmartCityAlgiers.com

A propos de TMT Finance :

TMT Finance (www.TMTFinance.com) est une entreprise spécialisée média et événementiel opérant dans les secteurs des télécommunications, de la finance, des stratégies investissements et de la high tech.

Source: APO