La « Semaine AGOA » encourage la croissance des échanges commerciaux entre les Etats-Unis et le Congo

L’Ambassadeur Todd Haskell a lancé la « Semaine AGOA » organisée par l’Ambassade des Etats-Unis d’Amérique à Brazzaville le 19 Mars 2018 en s’adressant à plus de quarante cadres actifs de la fonction publique Congolaise venant de six ministères différents. Cet événement inaugural a été le premier d’une semaine riche en activités à Brazzaville et à Pointe Noire pour sensibiliser les entrepreneurs et les cadres de la fonction publique sur les avantages de la Loi sur la Croissance et les Opportunités en Afrique (AGOA).

Promulguée en 2000 et prolongée jusqu’en 2025, l’AGOA est une loi qui permet aux entreprises, hommes et femmes d’affaires de plus de 40 pays d’Afrique subsaharienne d’importer plus de 6 500 types de produits différents aux États-Unis sans payer les droits de douane.

L’Ambassade des Etats-Unis à Brazzaville a invité Mr. Kara Diallo, expert de la loi AGOA pour l’USAID West African Trade Hub. Il a animé des ateliers destinés aux entrepreneurs, cadres des ministères ciblés et aux professionnels des medias dans l’objectif d’aider tous les Congolais à comprendre la loi AGOA, les étapes nécessaires pour l’importation aux Etats-Unis d’Amérique, et pour connaitre les ressources et informations disponibles sur la loi AGOA.

Présentement, 98% des importations aux États-Unis d’Amérique en provenance de la République du Congo proviennent des produits pétroliers. Cependant, la santé future de l’économie du Congo dépendra de la diversification.

« La République du Congo a un énorme potentiel de diversification économique dans les domaines de l’agriculture, de l’écotourisme et du transport. Ce potentiel ne peut être réalisé par un ministère ou une entreprise. Développer votre économie est un projet d’équipe « , a déclaré l’Ambassadeur Todd Haskell dans son allocution de lancement de la « Semaine AGOA ».

Grâce à la multitude d’interviews, d’articles, de rencontres avec les cadres des ministères, les entrepreneurs, et les chefs d’entreprises tout au long de la « Semaine AGOA », l’Ambassade des Etats-Unis à Brazzaville espère voir augmenter la quantité et la diversité des produits congolais sur le marché Américain dans les années à venir.

Distribué par APO Group pour Ambassade des Etats-Unis en République du Congo.

Source: APO