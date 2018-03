La Poste et WorldRemit proposent le transfert d’argent instantané à collecter en espèces au Sénégal

Le leader du transfert d’argent en ligne WorldRemit (www.WorldRemit.com) annonce la signature d’un partenariat avec La Poste (www.LaPoste.sn) au Sénégal. L’accord permet aux clients de WorldRemit d’envoyer de l’argent instantanément depuis une cinquantaine de pays vers 250 points de collecte d’espèces au Sénégal, à l’aide de son application ou de son site web.

La liste exhaustive des points de collecte au Sénégal est accessible ici (https://goo.gl/zHdiA3).

Ce partenariat capitalise sur l’essor rapide de WorldRemit dans le pays: le service a vu le nombre de transferts effectués par son biais plus que doubler en l’espace d’un an. Son approche qui met les appareils mobiles à l’honneur connaît un immense succès auprès de la diaspora sénégalaise travaillant dans des pays comme le Canada, la France et le Royaume-Uni.

La Poste, qui assure ses services au Sénégal depuis plus d’un siècle, dispose d’un grand maillage de bureaux implantés à travers le pays aussi bien en ville que dans les zones rurales. Ce partenariat est un tournant majeur, à l’heure où elle cherche de plus en plus à mettre l’innovation digitale au service du public.

A l’heure actuelle, plus d’un demi-million de Sénégalais vivent hors de leur pays: selon la Banque mondiale (https://goo.gl/xsjJnD), plus de 2,3 milliards de dollars ont été transférés de l’étranger, soit une réelle manne contribuant grandement à l’économie du pays.

« La Poste est l’une des marques les plus reconnues au Sénégal, car elle jouit d’un réseau étendu couvrant l’ensemble du pays. Nous sommes ravis d’être devenus partenaire avec un grand nom du Sénégal. Notre accord permet de proposer des transferts d’argent vers plusieurs centaines de nouveaux points de collecte d’espèces aux quatre coins du pays. Ainsi, il nous permet de renouveler notre engagement visant à rendre l’envoi d’argent à l’étranger aussi rapide et simple que celui d’un message instantané », commente Catherine Wines, co-fondatrice de WorldRemit.

« Je me réjouis du choix stratégique de La Poste par WorldRemit, dans le cadre de sa politique de développement, pour offrir à nos populations des produits et services plus innovants. En effet, La Poste a entrepris depuis quelques années des mutations technologiques profondes pour s’adapter aux besoins et désirs de sa clientèle, et ceci à travers une diversification de son offre et une modernisation de son réseau de bureaux de poste. Aujourd’hui, le réseau postal est fortement sollicité » affirme Siré DIA, Directeur Général de La Poste du Senegal.

« Fort d’un réseau propre de plus de 300 bureaux de poste, complétée par les agences de ses deux filiales et ses 2500 distributeurs agréés, La Poste poursuit à travers ce partenariat l’intégration du numérique pour une meilleure prise en charge des besoins de sa clientèle et surtout celle de la diaspora. Ainsi, les clients pourront dans son réseau effectuer toutes les opérations souhaitées sur la plateforme du partenaire WorldRemit. »

En novembre 2017, WorldRemit est devenu le tout premier service de transfert d’argent en ligne partenaire officiel du club anglais de football Arsenal FC. Le service est par ailleurs désormais couplé aux systèmes de paiement mobile Android Pay et Apple Pay pour rendre le transfert d’argent aussi simple que celui d’un message instantané.

WorldRemit enregistre chaque mois plus de 950 000 transactions depuis une cinquantaine de pays vers 147 destinations.

Rendez-vous sur le site de WorldRemit pour en savoir plus sur l’envoi d’argent au Sénégal (www.WorldRemit.com/en/Senegal).

Distribué par APO Group pour WorldRemit.

Contact médias :

WorldRemit

● Malika Labou chez Fabriq RP – Malika.Labou@fabriqpr.com et ‭+33 6 64 15 45 62‬‬‬

● WorldRemit Senegal – mwilane@WorldRemit.com

● WorldRemit Communications – LGermanos@WorldRemit.com

La Poste

● Monsieur Salah Eddine Kobar: directeur des mandats et transferts –

● Mme Fatou Mbaye : directrice du marketing et de la communication – Fatbaye@yahoo.fr

A propos de La Poste

Créée par la loi N 95-24 du 29 août 1995, la Société Nationale La Poste (www.LaPoste.sn) est investie d’une mission de service public et elle occupe une position prépondérante dans la fourniture de services marchands dans le domaine du courrier et des services financiers. S’agissant de la fourniture de services marchands, La Poste contribue s’efforce de satisfaire une clientèle exigeante en mettant à sa disposition des produits modernes et très compétitifs. C’est le cas dans le domaine des transferts d’argent et des activités para-bancaires.

A propos de WorldRemit

WorldRemit (www.WorldRemit.com) révolutionne le transfert d’argent.

Le service est facile à utiliser : il suffit d’aller dans l’application ou sur le site web ; plus besoin de se rendre en agence.

● Transferts d’argent immédiats vers la plupart des pays – l’opération est aussi simple et rapide que l’envoi d’un message instantané.

● Un plus large choix du côté du bénéficiaire (sur un compte Mobile Money, par virement bancaire, collecte d’espèces ou recharge de crédit de communication mobile).

● Disponible dans une cinquantaine de pays et 147 destinations.

● WorldRemit a reçu le soutien financier de Accel Partners et de TCV – investisseurs de Facebook, Spotify, Netflix et Slack et plus récemment LeapFrog.

Rendez-vous sur le site de WorldRemit pour en savoir plus sur l’envoi d’argent au Sénégal (www.WorldRemit.com/en/Senegal).