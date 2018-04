La nouvelle Représentante permanente du Niger auprès de l’Office des Nations Unies à Vienne (UNOV) présente ses lettres de créance

La nouvelle Représentante permanente du Niger auprès de l’Office des Nations Unies à Vienne (UNOV), Mme Fatima D. Sidikou, a présenté aujourd’hui ses lettres de créance au Directeur général de l’UNOV, M. Yury Fedotov.

Mme Sidikou est actuellement Représentante permanente à Genève, Suisse ; Ambassadeur auprès de la Confédération suisse, de la République d’Autriche et de la Principauté du Liechtenstein ; et est également Représentante permanente auprès de l’Office des Nations Unies à Genève (ONUG), de l’Office des Nations Unies à Vienne (ONUV) et de l’Organisation mondiale du commerce (OMC).

Mme Sidikou a occupé de nombreuses fonctions au cours de sa carrière, notamment :

Premier Conseiller, Ambassade du Niger à Washington, États-Unis (2012-2015) ; Déléguée permanente adjointe à la Délégation du Niger auprès de l’UNESCO, Paris (2007-2012) ; Chargée d’affaires à l’Ambassade du Niger à Washington, États-Unis (2004-2005) ; Premier Conseiller à l’Ambassade du Niger à Washington, États-Unis (2002-2004) ; Conseiller au Ministère des affaires étrangères et de l’intégration africaine (1998-2000) ; Conseiller à l’Ambassade du Niger à Cotonou, Bénin (1997-1998) ; Conseiller au Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Niamey, Niger (1995-1997) ; Détachée auprès de la Commission mixte nigéro-nigériane de coopération (1989-1992) ; Chef de Division, Ministère des affaires étrangères et de la coopération, Niamey, Niger (1983/86-1989).

Mme Sidikou est titulaire d’un Master en administration des affaires (MBA) de l’Université de Floride du Nord (1995), d’un diplôme d’études supérieures approfondies (études anglophones) de l’Université de Paris III, Sorbonne Novelle (1983), et d’un diplôme d’études universitaires générales de l’Université de Lille III (1976).

Elle parle le français, l’anglais, le zarma-songhay, le haussa et a une bonne connaissance de l’allemand.

