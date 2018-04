La Mission de maintien de la paix des Nations Unies au Mali prête à appuyer les autorités maliennes pour mener des enquêtes indépendantes et transparentes suite aux dernières allégations de violations des droits de l’homme dans le centre du Mali

Suite à l’annonce le 6 avril, de la Direction de l’information et des relations publiques des armées faisant état de 14 personnes tuées par les Forces armées maliennes lors d’une présumée tentative d’évasion, à Dioura (région de Mopti), le ministère de la Défense et des anciens combattants a déclaré le 8 avril, avoir saisi le procureur militaire pour diligenter les enquêtes appropriées de manière à faire toute la lumière sur cet incident et à traduire les éventuels auteurs en justice.

La MINUSMA salue cette déclaration et est prête, conformément à son mandat, à appuyer les autorités maliennes pour mener des enquêtes indépendantes et transparentes sur les dernières allégations de violations des droits de l’homme dans les régions de Ségou et Mopti.

La MINUSMA s’inquiète en effet des derniers développements dans ces régions depuis son dernier communiqué du 30 mars 2018 dans lequel la Mission faisait déjà part de sa vive préoccupation face au nombre de plus en plus élevé d’incidents violents et d’attaques armées.

Depuis cette date, d’autres allégations de violations et d’abus des droits de l’homme ont été rapportées dans les communes de Sokolo (région de Ségou) et de Dioura.

Afin d’établir les faits de manière impartiale et en application de son mandat, la MINUSMA prend les dispositions nécessaires afin de s’assurer que la lutte contre le terrorisme se fasse dans le strict respect des droits de l’homme et du droit international humanitaire.

Distribué par APO Group pour United Nations Multidimensional Integrated Stabilization Mission in Mali (MINUSMA).

Source: APO