La France et la Grande-Bretagne demandent une réunion d’urgence de l’ONU sur la Syrie

La France et la Grande-Bretagne ont demandé une réunion d’urgence du Conseil de sécurité de l’ONU pour discuter de l’échec du cessez-le-feu de 30 jours en Syrie, ont indiqué des diplomates mardi.

Le conseil devrait se réunir mercredi pour discuter des frappes aériennes et des affrontements dans l’enclave syrienne de la Ghouta orientale qui se sont poursuivies malgré un cessez-le-feu réclamé par le plus haut organe de l’ONU il y a dix jours.

Soutenu par la Russie, le Conseil a adopté à l’unanimité, le 24 février, une résolution exigeant la cessation des hostilités de 30 jours pour autoriser les livraisons d’aide humanitaire et les évacuations des malades et des blessés.

Un convoi de premiers secours a atteint la Ghouta orientale lundi, mais l’opération a été interrompue par des frappes aériennes dans l’enclave, tuant au moins 68 civils, selon un observateur des droits de l’homme.

Des frappes aériennes et des tirs d’artillerie et de roquettes sur la dernière grande enclave rebelle près de la capitale Damas ont fait des centaines de morts et ont détruit des zones résidentielles depuis leur ouverture le 18 février.

Le dernier bilan publié par l’Observatoire syrien des droits de l’homme porte à environ 760 le nombre de civils tués depuis le début de l’assaut, dont au moins 170 enfants.