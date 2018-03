La France accusée de soutenir les Kurdes dans la guerre en Syrie

La Turquie a déclaré vendredi que la promesse française d’aider à stabiliser une région du nord de la Syrie contrôlée par des forces dominées par les Kurdes constituait un soutien au terrorisme et pourrait faire de la France une “cible de la Turquie”.

Le soutien français aux Forces démocratiques syriennes (SDF), mené par la milice des YPG kurdes, a irrité Ankara à un moment où il combat les YPG dans le nord de la Syrie et le considère comme une organisation terroriste.

Le président Tayyip Erdogan a déclaré que la France avait adopté une “approche complètement fausse” à l’égard de la Syrie, ajoutant qu’il avait échangé des mots très vifs avec son homologue français, Emmanuel Macron, la semaine dernière.

La scission avec la France est la dernière rupture entre la Turquie sous Erdogan et ses alliés de l’OTAN à l’Ouest. La Turquie se plaint depuis longtemps du soutien américain au SDF, parmi un certain nombre d’irritants pour les liens avec la principale puissance de l’OTAN. L’année dernière, il a comparé les autorités allemandes et néerlandaises aux nazis pour avoir limité les manifestations pro-Erdogan lors d’une campagne pour un référendum afin de lui donner plus de pouvoirs.

Le vice-Premier ministre turc, Bekir Bozdag, a déclaré que la position française mettait Paris en conflit avec Ankara.

“Ceux qui s’engagent dans la coopération et la solidarité avec les groupes terroristes contre la Turquie … deviendront, comme les terroristes, une cible de la Turquie“, écrit Bozdag, qui est aussi le porte-parole du gouvernement turc. “Nous espérons que la France ne prendra pas une telle mesure irrationnelle.”

Macron a rencontré jeudi une délégation du SDF et a donné l’assurance du soutien français pour stabiliser le nord de la Syrie. Une source présidentielle a déclaré plus tard que la France pourrait augmenter sa contribution militaire à la coalition dirigée par les Etats-Unis qui, aux côtés du SDF, combat l’Etat islamique en Syrie.

Les États-Unis comptent 2 000 soldats dans le territoire tenu par les FDS, et la France y a aussi des troupes dans le cadre de la coalition.

Ankara considère les combattants des YPG dans le SDF comme une extension des militants kurdes qui ont mené une insurrection vieille de plusieurs décennies dans le sud-est de la Turquie.

Les forces turques ont chassé les YPG de la ville syrienne du nord-ouest d’Afrin il y a près de deux semaines et Erdogan dit qu’Ankara se prépare à étendre ses opérations sur des centaines de kilomètres de la frontière, y compris les zones où les forces américaines sont déployées.

L’opération Afrin a déjà attiré la critique internationale, notamment de la part de Macron. Ankara, quant à lui, a déclaré qu’il s’attend à ce que ses alliés déplacent leurs troupes hors de la voie d’une avancée turque.

“Nous n’avons aucune intention de blesser les soldats des nations alliées, mais nous ne pouvons pas permettre aux terroristes de se déplacer librement (dans le nord de la Syrie)“, a déclaré Erdogan.

Un membre des forces armées américaines et un autre membre de la coalition dirigée par les États-Unis ont été tués par une bombe en Syrie pendant la nuit, le premier à mourir dans une attaque cette année.

La surprise Trump

Le président Donald Trump a ajouté une nouvelle incertitude jeudi en déclarant que les Etats-Unis “sortiraient de Syrie” très bientôt – des commentaires qui semblaient surprendre sa propre administration.

Des responsables américains ont déclaré ces derniers mois que Washington prévoyait de maintenir une présence illimitée dans le nord de la Syrie, de soutenir la stabilité dans la région contrôlée par le SDF, d’empêcher toute résurgence de l’État islamique et de contrer l’influence iranienne.

Le porte-parole du FDS, Kino Gabriel, a déclaré que la force n’avait été informée d’aucun plan de retrait américain.

“Notre travail et notre coordination (avec la coalition) se poursuivent“, a déclaré Gabriel à Reuters dans un message écrit.

Interrogé pour savoir si les forces américaines avaient été informées d’une décision de se retirer ou se préparaient à le faire, un porte-parole de la coalition a déclaré qu’il ne ferait aucun commentaire sur les opérations futures.

Un membre du PYD à Paris a déclaré que Macron avait promis lors de la réunion de jeudi avec le SDF d’envoyer plus de troupes dans le nord de la Syrie, de fournir une aide humanitaire et de proposer une solution diplomatique.

La présidence française n’a pas confirmé que Macron avait promis davantage de troupes, mais la source présidentielle a déclaré que la France pourrait renforcer son intervention militaire en Syrie “dans le cadre actuel” de la coalition dirigée par les Etats-Unis.

La présidence a également déclaré que Macron proposait de servir de médiateur entre la Turquie et le SDF – une suggestion qu’Erdogan a rejetée.

“Ne vous engagez pas dans des choses au-delà de vous, nous n’avons pas besoin d’un médiateur”, a-t-il dit, répondant à l’offre française dans les remarques faites aux membres de son parti AK au pouvoir à Ankara. “Qui es-tu pour parler de médiation entre la Turquie et une organisation terroriste?”

Accusant Paris d’apaiser le terrorisme, il a déclaré que Macron serait tenu responsable de sa politique par son propre peuple.

“Nous espérons que la France ne viendra pas à nous quand les terroristes qui vont de Syrie et d’Irak rempliront leur pays après avoir été encouragés par leur politique”, a-t-il dit.

Erdogan a parlé la semaine dernière avec Macron de la critique du président français de la campagne d’Afrin de la Turquie.

“Il disait des choses bizarres et donc, même si c’était un peu exagéré, je devais lui dire certaines choses“, a déclaré Erdogan. “Ce n’est pas à quelqu’un de représenter nos forces armées comme quelque chose que nous ne trouvons pas acceptable.”