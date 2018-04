La Fondation BGFIBank offre 20 bourses sociales aux étudiants au Gabon pour la 4ème année consécutive!

C'est au cours d'une cérémonie organisée par BBS le 30 mars 2018, à l'occasion de la remise des diplômes de fin d'études des promotions 2016 et 2017, que les 20 bénéficiaires des bourses sociales de la Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIBank.com), se sont vu remettre leurs attestations de bourse des mains du Président de la Fondation, Monsieur Henri Claude OYIMA.

Cette rencontre privilégiée qui réunissait quelques 400 invités et à laquelle assistaient le Secrétaire Général, représentant le Ministre d'Etat, Ministre de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Monsieur Guy Bertrand MAPANGOU, a été l’occasion de louer le courage et la détermination qui valent aujourd'hui à ces jeunes étudiants un véritable coup de pouce de la part de la fondation.

Ce sont 20 dossiers sur les 42 candidatures reçues, qui ont été retenus au titre de l'année académique 2017-2018, pour un financement total de 55 millions de francs CFA.

« Notre volonté est d’agir concrètement pour une plus grande égalité des chances dans l’accès à des études supérieures de qualité. En accordant ces bourses sociales, nous souhaitons nous mobiliser aux côtés des étudiants aux parcours exemplaires, pour faire en sorte que leur situation sociale ne constitue en aucun cas un obstacle à la continuation de leur apprentissage » a souligné, le Président de la Fondation, Monsieur Henri Claude OYIMA.

Des bourses pour promouvoir l'égalité des chances

Depuis la mise en oeuvre de ce programme en 2014, 55 bourses d’études ont été attribuées au Gabon. Ce programme constitue un élément important de la stratégie de la Fondation BGFIBank qui vise à favoriser l’accès à une éducation de qualité, la transmission des connaissances et l’égalité des chances pour tous. Il permet à la fondation d'accompagner des étudiants qui ne peuvent pas, malgré l'excellence de leurs résultats académiques, assumer le coût de leur formation et les encourage à croire en leurs rêves.

La sélection des candidats est réalisée sur dossier. Pour bénéficier de la bourse sociale de la fondation, l'étudiant doit avoir une moyenne annuelle minimum de 12/20. Il doit par ailleurs satisfaire à des critères d'âge, afficher un comportement exemplaire au sein de l'établissement et justifier de son incapacité financière ou de celle de ses parents ou tuteurs à assurer la prise en charge de ses études.

Ces bourses sociales ont un impact réel sur le quotidien des étudiants, comme en témoigne Mademoiselle Iris Katia NAKA MOUKOKO, étudiante en Master 1 Banque : « J’ai énormément travaillé pour être la meilleure et cela a payé. Je me suis donnée la possibilité d’y arriver par une motivation sans faille et beaucoup de volonté. La bourse sociale de la Fondation BGFIBank est assurément une aide précieuse qui me permettra d'étudier dans une école de haut niveau et de poursuivre mon rêve. J’espère qu’un jour j'aurais les moyens d'aider d'autres étudiants à atteindre leurs objectifs. »

