La Fondation BGFIBank finance la réhabilitation du Lycée public d'Ambohimangakely à Madagascar

Le lundi 20 novembre 2017, la Fondation BGFIBank (www.Fondation-BGFIbank.com) a procédé à l'inauguration des travaux de réhabilitation du lycée public d'Ambohimangakely, à Antananarivo-Avaradrano, à Madagascar. Cette cérémonie qui a eu lieu en présence du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Son Excellence Olivier SOLONANDRASANA accompagné d'une vingtaine de Ministres parmi lesquels le Ministre de l'Education Nationale, Monsieur Paul RABARY, ainsi que des autorités locales et des membres du Corps diplomatique, fait suite à la signature d'une convention de partenariat entre la Fondation BGFIBank et l'association Les amis du lycée public d'Ambohimangakely. Près de 2700 invités ont pris part à cette cérémonie d'inauguration.

La subvention d'un montant total de 54 346 700 MGA, soit 10 millions de F.CFA, octroyée par la Fondation BGFIBank dans le cadre de son Programme d'éducation de qualité pour tous, a permis de financer la rénovation des 10 salles de classe du Lycée, de la salle des professeurs, ainsi que la construction du bureau du Proviseur. Ce projet qui vise à offrir de meilleures conditions d'apprentissage aux 596 élèves des classes de seconde en terminale, à été initié en raison de la dégradation avancée de cet établissement scolaire réputé pour la qualité de son enseignement. Les travaux de rénovation ont commencé au mois de septembre et les bâtiments en ruine ont progressivement laissé place à un édifice moderne.

Le lycée public d'Ambohimangakely, situé à 11 kilomètres à l'Est d'Antananarivo est l'unique lycée de la commune Ambohimangakely. Cette commune est l'une des communes les plus peuplées des environs, avec ses 85 000 habitants dont la plupart vivent en dessous du seuil minimum de pauvreté, facteur qui impacte la qualité de l'éducation et favorise l’abandon scolaire. Ce soutien de la fondation a été essentiel à l'implication d’autres partenaires qui ont également joint leurs efforts pour redonner à cet établissement d'excellence ses lettres de noblesse, à travers notamment la réhabilitation des terrains de sport, l'équipement en matériel informatique et la création d'une cantine scolaire.

“Notre volonté est d’agir concrètement pour une réelle égalité des chances dans l’accès à une éducation de qualité. Ce projet est allé au-delà de la simple réhabilitation, il a suscité une forte mobilisation qui permet de garantir la pérennité de notre action”, a précisé le Président de la Fondation BGFIBank, Monsieur Henri Claude OYIMA.

A propos de la Fondation BGFIBank

Le Groupe BGFIBank (http://GroupeBGFIbank.com) s'est engagé, depuis plusieurs années, dans une démarche de responsabilité sociétale des entreprises (RSE). Si cet engagement sociétal implique une dimension sociale tournée vers les besoins et le bien-être de ses salariés et une dimension environnementale tournée vers la protection de l'environnement, il ne se réduit pas à cela. En effet, cet engagement comporte également une dimension citoyenne qui suppose la prise en compte des besoins de la société civile, en contribuant, entre autres, à lutter contre l’exclusion, les inégalités ou la pauvreté. La Fondation BGFIBank contribue concrètement à l’ambition d’un développement responsable en soutenant des actions d’intérêt général au profit de tous. Porteuse de valeurs d'intérêt général et de solidarité, la Fondation est au service de la réalisation des objectifs du Groupe en matière de responsabilité sociétale. A ce titre, elle est chargée de maintenir un dialogue permanent avec les communautés d'accueil dans l'ensemble de ses pays d'implantation. La Fondation BGFIBank donne la priorité aux initiatives locales ciblées, des projets dont les effets ont un impact direct sur les populations bénéficiaires. Elle intervient dans le domaine de l'éducation et de la formation.

