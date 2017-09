La Côte d’Ivoire Tourisme au SITHO 2017 pour réactiver les accords de coopération avec le Burkina Faso

Abidjan, 28 (AIP)- Côte d’Ivoire Tourisme participe à la 12ème édition du Salon International du Tourisme et de l’Hôtellerie de Ouagadougou (SITHO) en vue de réactiver les accords bilatéraux de coopération et d’amitié avec le Burkina-Faso en matière de développement et de promotion du tourisme.

Selon une note d’information transmise à l’AIP, la délégation ivoirienne entend également organiser au cours de ce salon qui s’ouvre dans la capitale burkinabé, des rencontres officielles avec les représentants des deux administrations du tourisme mais également avec les faîtières et les établissements de formation touristique et hôtelière burkinabé.

Cette présence ivoirienne permettra de faire la promotion des potentialités touristiques de la Côte d’Ivoire notamment l’agrotourisme, le tourisme religieux et le tourisme balnéaire, précise le document.