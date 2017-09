La Côte d’Ivoire profondément attachée à la liberté de la presse (Ministre)

Abidjan, 28 sept (AIP) – Le ministre ivoirien de la Communication, de l’Economie numérique et de la Poste, Bruno Koné a réitéré l’attachement du gouvernement à la liberté de la presse.

« La Côte d’Ivoire est profondément attachée à la liberté de la presse, à l’indépendance des médias et à l’émergence de l’excellence dans ce domaine », a insisté le ministre qui a assuré que le Gouvernement ivoirien accorde sa confiance à ce quatrième pouvoir.

Pour lui, les journalistes doivent cependant incarner « dignement » ce quatrième pouvoir par leur « rigueur » et le « professionnalisme ».

« Nous n’allons pas arrêter d’appeler à la rigueur, nous n’allons pas arrêter d’appeler à un minimum de déontologie, à un minimum de sérieux, nous n’allons arrêter de dire aux acteurs, à tous ceux qui utilisent ces médias, que ces médias doivent être utiles à la construction de nos nations, de nos pays », a fait observer Bruno Koné.

La Côte d’Ivoire œuvre, a soutenu le ministre, face aux mutations pour que les médias aillent de l’avant avec plus de rigueur, de professionnalisme et de responsabilité. « Ces trois valeurs sont sans doute le prix de la survie de la profession de journalisme et également du métier d’agence de presse », a relevé le ministre de la Communication.

Le ministre procédait, jeudi, à l’ouverture de la cinquième réunion du Comité exécutif de la Fédération Atlantique des agences de presse d’Afrique (FAAPA). Durant deux jours, les responsables d’agences de presse africaines vont discuter entre autres, sur l’adoption du rapport d’activités 2016-2017, du rapport de l’Assemblée générale, l’attribution du « Grand Prix de la FAAPA », des meilleures productions (articles et photos), la contribution des agences partenaires au site web de la FAAPA, l’état financier et les cotisations des agences de presse membres.