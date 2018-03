La Banque du Caire choisit Temenos T24 Core Banking pour l'accompagner dans la transformation visionnaire des activités dédiées aux particuliers et aux entreprises

Temenos (SIX : TEMN) (www.Temenos.com), le spécialiste des logiciels bancaires et financiers, annonce aujourd'hui que la Banque du Caire (www.BanqueDuCaire.com) a choisi Temenos T24 Core Banking pour réaliser son objectif visant à devenir la première banque de la région. La Banque du Caire a choisi la solution T24 Core Banking de Temenos pour remplacer sa solution actuelle. T24 sera déployée avec les solutions Temenos pour les canaux, l'atténuation de la criminalité financière, le front office, les paiements et le risque et la conformité. Grâce à cette mise à niveau technologique complète, la Banque du Caire sera en mesure non seulement de mener à bien sa stratégie de croissance de manière rentable, mais aussi d'offrir des services bancaires de pointe à ses 2,7 millions de clients en Égypte.

Avec un délai de mise sur le marché accéléré pour les nouveaux produits et une expérience utilisateur améliorée sur l'ensemble des canaux et dispositifs, cet accord renforce l'engagement de la Banque du Caire à fournir les produits et services dont le public égyptien a besoin. La Banque du Caire, maintes fois récompensée, est une banque généraliste qui propose une gamme complète de produits et de services aux particuliers et aux entreprises. La banque contribue efficacement au financement de secteurs vitaux de l'économie nationale en participant aux prêts syndiqués pour différents secteurs, ainsi qu'au financement de PME et de projets de microfinance. Avec la mise en œuvre du logiciel de Temenos, éprouvé et évolutif, la Banque du Caire est en mesure de garantir que les 10 millions de transactions traitées chaque mois soient rapides, sécurisées et conformes, tout en fournissant des produits et services de classe mondiale aux consommateurs et aux propriétaires de petites entreprises dans toute l'Égypte.

M. Khaled Hamada, DSI, Banque du Caire, a déclaré : « La Banque du Caire n'a cessé de se développer et nous prévoyons une croissance de 10 % d'une année sur l'autre. Notre plate-forme actuelle n'était pas assez souple pour s'adapter et répondre à la croissance de notre clientèle et à ses besoins. Grâce à la technologie de Temenos, nous disposons d'une solution flexible, capable d'évoluer selon nos besoins, qui offre des fonctionnalités préconfigurées et améliore la souplesse du produit. En nous associant à Temenos, nous serons en mesure d'offrir à nos clients un service hautement réactif, des produits sur mesure et une expérience véritablement centrée sur le client ».

Jean-Paul Mergeai, directeur régional – MEA, Temenos, a affirmé : « Temenos est heureux d'avoir été choisi par la Banque du Caire comme l'un de ses principaux partenaires technologiques en vue de fonder son développement sur l'innovation et l'excellence opérationnelle, et faire évoluer la banque d'un modèle centré sur les produits à un modèle axé sur le client. Cette stratégie s'inscrit parfaitement dans la vision de Temenos, qui nous a permis de développer une plate-forme bancaire principale clé en main, évolutive et innovante, utilisée par plus de 1 000 établissements financiers dans le monde ».

