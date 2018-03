La 4ème agrofood & plastprintpack Nigeria 2018 présente plus d’innovations que jamais

La 4ème agrofood (www.agrofood-Nigeria.com) & plastprintpack Nigeria (www.ppp-Nigeria.com) poursuit sa succès story. Du 27 au 29 mars 2018 au Landmark Centre de Lagos, un nombre record de plus de 140 exposants (+30%) provenant de 21 pays présentent plus d'innovations que jamais. Les organisateurs allemands de fairtrade (www.fairtrade-messe.de) attendent de plus de 2.000 professionnels qu'ils profitent de cette occasion et discutent de leurs affaires avec les principaux fournisseurs du monde entier.

Pour la première fois, agrofood & plastprintpack Nigeria verra 10 pavillons nationaux présentant les dernières technologies d'Afrique du Sud, d'Allemagne, d'Autriche, de Chine, de Flandre/Belgique, de France, d'Italie, des Pays-Bas, de Suisse et de Turquie. De plus, les leaders du marché d'Algérie, d'Arabie Saoudite, du Bénin, du Danemark, de Jordanie, du Nigeria, de Pologne, d'Espagne, de Taiwan, de Thaïlande et de Tunisie présenteront leurs solutions.

En plus des exposants internationaux et des pavillons, les organisations nigérianes suivantes soutiennent le salon et seront disponibles sur place :

Access Bank

Institute of Packaging Nigeria (IOPN)

Federal Inland Revenue Service (FIRS)

NABG-Nigeria Agribusiness Group

National Agency for Food and Drug Administration and Control (NAFDAC)

Nigerian Institute of Food Science & Technology (NIFST)

PricewaterhouseCoopers (PwC)

En outre, agrofood & plastprintpack Nigeria bénéficie d'un fort soutien international :

Delegation of the European Union to Nigeria and ECOWAS

adepta – French Agrofood Association

Advantage Austria

AHK-Delegation of German Industry and Commerce in Nigeria

German Federal Ministry for Economic Affairs and Energy

Turkish Exporters Assembly

VDMA

Programme de la conférence de 3 jours

agrofood & plastprintpack Nigeria 2018 sera complété par trois jours de présentations et de conférences. La séance d'ouverture est prévue pour le 27 mars 2018 avec des personnalités de la politique et du commerce.

agrofood & plastprintpack Nigeria 2018 est un événement réservé aux professionnels

Les visiteurs professionnels qui se sont préinscrits en ligne ou qui présentent une carte d'invitation d'un exposant visitent le salon gratuitement. Tous les autres paient un droit d'entrée de 1 000 Naira seulement. Les bénéfices seront reversés à SOS Villages d'Enfants Nigeria.

Contact pour la presse et les médias :

fairtrade GmbH & Co. KG

Mme Sarah Nitsche

Public Relations

Kurfürsten-Anlage 36

D-69115 Heidelberg

Tel +49 / 62 21 / 45 65 22

S.Nitsche@fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de

Contact pour les exposants :

fairtrade GmbH & Co. KG

Mme Leonie Ganser

Project Management

Kurfürsten-Anlage 36

D-69115 Heidelberg

Tel +49 / 62 21 / 45 65 14

L.Ganser@fairtrade-messe.de

www.fairtrade-messe.de

Contact en Nigéria :

Mme Blessing Abel

Tel +234 / 816 930 7338

Nigeria@fairtrade-messe.de

fairtrade – Pour des contacts à valeur ajoutée

La société fairtrade (www.fairtrade-messe.de) a été fondée par Martin März en 1991. Depuis longtemps, fairtrade compte parmi les organisateurs leaders de salons professionnels internationaux sur les marchés émergents, en particulier en Afrique du Nord et en Afrique subsaharienne, au Moyen-Orient et en Europe orientale. Dirigée par son propriétaire et attaché aux valeurs d'une entreprise familiale et l'esprit d'équipe, fairtrade entretient un puissant réseau de partenariats à travers le monde. fairtrade aspire à un niveau élevé de satisfaction de sa clientèle en organisant des salons de qualité dans les secteurs Agrofood, CIT Solutions, Energy, Environment, Industry et Plastprintpack. Par son excellent service et une multitude de produits innovants, fairtrade organise des plates-formes professionnelles pour les contacts d'affaires à valeur ajoutée entre exposants et visiteurs. Un membre de l'UFI The Global Association of the Exhibition Industry, le système de gestion de fairtrade est certifiée ISO 9001:2015.

Source: APO