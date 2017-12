Johnny Hallyday: quelque 100 millions d'albums vendus en près de 60 ans

Johnny Hallyday a enregistré 50 albums studio et vendu quelque 100 millions de disques en près de 60 ans d’une carrière entamée en 1960 et également marquée par de très nombreux enregistrements “live”.

Il est “l’artiste français le plus consacré”, assurait en 2006 Warner en annonçant la venue de la star qui avait alors effectué l’essentiel de sa carrière chez Philips/Universal. Il a reçu plus de 40 disques d’or, ses albums figurant régulièrement parmi les meilleures ventes.

Johnny Hallyday a par ailleurs obtenu dix Victoires de la musique, se situant à seulement deux récompenses du recordman de Victoires, Alain Bashung. Il avait notamment été distingué interprète de l’année en 1987. Il a aussi été récompensé pour ses albums “Sang pour sang” (en 2000) et “De l’amour” (en 2016), pour ses tournées et ses concerts (en 1991, 1994, 1996, 2001 et 2010) et pour sa chanson “20 ans” écrite par Miossec (en 2014). S’y ajoute une Victoire d’honneur décernée en 2009.

Selon le site de fans Hallyday.com, Johnny Hallyday a enregistré près d’un millier de chansons.

Le premier contrat de Hallyday pour Philips (absorbé depuis par Universal) date de juillet 1961. Auparavant, il dépendait du label Vogue, pour lequel il avait notamment publié son premier 45 tours en mars 1960 puis, quelques mois plus tard, “Souvenirs, souvenirs”.

Tous ses tubes ont ensuite été gravés pour le compte de Philips puis Universal (43 albums): “Le pénitencier” (1964), “Que je t’aime” (1969), “Oh ma jolie Sarah” (1971), “Toute la musique que j’aime” (1973), “Gabrielle” (1976), “Ma gueule” (1979), “Quelque chose de Tennessee” (1985), “Laura” et “L’Envie” (1986) ou “Marie” (2002), pour n’en citer que quelques-uns.

Son dernier album pour Universal, “Ma vérité”, était paru en novembre 2005, alors que le divorce entre lui et la maison de disques était déjà consommé. La justice avait décidé en 2006 qu’il ne pourrait recouvrer la propriété des bandes originales de ses chansons.

Chez Warner, il a depuis publié six albums studio. Le 50e, et dernier en date, “De l’amour”, paru en novembre 2015, s’était écoulé à plus de 300.000 exemplaires dans les six premières semaines de commercialisation, selon des chiffres de Purecharts. Le précédent, “Rester vivant”, paru un an plus tôt, avait dépassé les 600.000 exemplaires vendus, selon Warner.

