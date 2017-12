JO-2014: 22 sportifs russes disqualifiés par le CIO ont fait appel devant le TAS

Vingt-deux sportifs russes présents aux JO-2014 de Sotchi, dont quatre champions olympiques, disqualifiés pour dopage par le Comité international olympique (CIO), ont fait appel de leur sanction devant le Tribunal arbitral du sport, a-t-on appris mercredi auprès du TAS qui siège à Lausanne.

Parmi ces sportifs figurent quatre champions olympiques, dont les plus grands noms des disciplines hivernales russes, notamment Alexander Legkov (champion olympique en ski de fond, sur 50 km) et Aleksandr Zubkov, véritable héros en Russie après son doublé en or (bob à 2 et bob à 4).

Zubkov, qui a pris sa retraite sportive, occupe désormais le poste de président de la Fédération russe de bobsleigh.

Jusqu’à présent, le CIO a disqualifié 25 sportifs russes des JO-2014, retirant ainsi un tiers des médailles russes remportées à Sotchi, soit 11 sur 33 au total.

La Russie a d’ores et déjà cédé pour de bon à la Norvège sa première place au classement des médailles, avec au total la perte d’un tiers de ses médailles, soit 11 sur 33.

Conséquence de ce système de dopage institutionnalisé mis en place de 2011 à 2015 et révélé par le rapport McLaren, le CIO a décidé mardi de suspendre la Russie des prochains JO d’hiver de Pyeongchang (9-25 février) -une première dans l’histoire de l’instance suprême olympique- tout en proposant néanmoins aux sportifs russes “propres” d’y participer sous le drapeau olympique.

Le Comité olympique russe peut lui aussi saisir le TAS pour contester sa suspension et dispose pour cela de 21 jours, a précisé le tribunal qui siège à Lausanne.

