Jean d'Ormesson, un long compagnonnage avec le Figaro

L’écrivain Jean d’Ormesson, décédé dans la nuit de lundi à mardi, avait été le patron du Figaro entre 1974 et 1977 avant de devenir un éditorialiste et chroniqueur, fidèle et engagé, du quotidien de droite.

“Il a été un grand directeur du journal et l’est resté d’ailleurs dans l’esprit de nombreux lecteurs”, a déclaré Marc Feuillée, actuel directeur général du Figaro, à l’AFP mardi.

Jean d’Ormesson “a symbolisé une plume et un talent de journaliste parfois féroce mais aussi avec beaucoup d’humour”, a estimé le directeur général du plus vieux quotidien français.

L’écrivain avait été président du directoire de la société de gestion du Figaro, puis directeur du titre de février 1974 à octobre 1976, avant d’en devenir directeur général.

Après deux ans de crise provoquée par le rachat du Figaro par Robert Hersant, il donne sa démission en juin 1977, dans la foulée de celle de son adjoint, le philosophe Raymond Aron.

Il avait notamment justifié sa démission par “les nominations à des postes importants” qui se “mettaient à échapper à (son) autorité”, dans un éditorial.

Il avait expliqué avoir tenu deux ans, se refusant à “abandonner le navire au milieu de la tempête”.

Après sa démission, l’écrivain a continué de collaborer régulièrement avec le quotidien, ne dédaignant pas les combats et les polémiques avec la gauche mais aussi en écrivant des articles sur la littérature et les romanciers qu’il aimait.

Marc Feuillée a également rappelé que Jean d’Ormesson “avait des convictions très fortes qu’il a incarnées au Figaro et qui étaient respectées par les lecteurs”.

“Nous allons lui rendre hommage sur tous les supports”, a-t-il précisé, évoquant un hors-série en préparation.

Source: AFP