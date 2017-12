"Je te promets", tube de Johnny préféré des Français

“Je te promets” est la chanson de Johnny Hallyday préférée des Français de 18 ans et plus, toutes générations confondues, mais c’est “Allumer le feu” qui l’emporte chez les hommes et les jeunes, selon un sondage d’Elabe pour BFMTV publié jeudi.

Invitées à choisir leurs trois chansons préférées du chanteur, parmi plus de 20 titres qui leur étaient proposés, 27% des personnes interrogées ont répondu “Je te promets”, contre 23% pour “Marie”, 22% pour “Le pénitencier” et “Que je t’aime”, et 19% pour “Allumer le feu” et “Laura”.

“Retiens la nuit” et “Quelque chose de Tennessee” arrivent juste après, avec 18% chacune, devant “Requiem pour un fou” (17%) et “L’envie” (14%).

Mais le classement est chamboulé selon le sexe des répondants.

Pour les femmes, le classement est très romantique avec “Je te promets” (32%), “Marie” (26%) et “Le pénitencier” à égalité avec “Que je t’aime” (23%), alors que chez les hommes, c’est l’hymne rock “Allumer le feu”, chanson symbole des concerts géants de Johnny dans les stades, qui l’emporte (24%) devant “Je te promets”, “Que je t’aime”, et “Le pénitencier” à 21% toutes les trois.

Selon les générations, les réponses varient fortement là encore: chez les 65 ans et plus, qui ont grandi avec “l’idole des jeunes”, “Retiens la nuit”, chanson de Charles Aznavour sortie en 1961 et qui a fortement contribué à lancer la carrière de Johnny Hallyday, arrive en tête avec 36% des réponses.

Alors que chez les 18-24 ans, “Allumer le feu”, chanson de Zazie et Pascal Obispo qu’il avait chantée pour la première fois en 1998 lors d’un concert au Stade de France, domine avec 53%.

Et pour les 50-64 ans, c’est “Le pénitencier”, sorti en 1964, qui l’emporte (30%).

Sondage réalisé par Elabe pour BFMTV les 20 et 21 novembre via internet, auprès d’un échantillon de 1001 personnes représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus et constitué selon la méthode des quotas.

Source: AFP