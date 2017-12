Italie: Naples champion d'automne

Naples a obtenu vendredi le titre honorifique de champion d’automne en allant battre Crotone 1-0 en ouverture de la 19e journée du championnat d’Italie.

Avec ce succès, les Napolitains prennent quatre longueurs d’avance sur la Juventus Turin, qui de son côté clôturera cette 19e journée samedi avec un déplacement à Vérone, sur le terrain du Hellas (19e).

Symbolique, ce titre de champion d’automne vient tout de même récompenser la superbe première partie de saison des hommes de Maurizio Sarri, qui ont enregistré quinze victoires pour seulement trois matches nuls et une unique défaite, à domicile contre la Juventus.

Vendredi, avec des joueurs offensifs fatigués comme Mertens, Callejon et même Insigne, qui ont tout raté ou presque, Naples s’en est remis à son capitaine Hamsik.

Alors que lui et tous ses équipiers portaient un écusson spécial pour fêter son récent et historique record de buts sous le maillot napolitain (116, un de plus que Maradona), le Slovaque en a ajouté un de plus à sa collection avec une frappe sèche du gauche après un bon mouvement collectif (17e).

Le reste de la prestation napolitaine a été assez quelconque, au point de se faire quelques frayeurs, Crotone (18e) étant resté dans le match jusqu’au bout.

Insigne a tout de même frappé sur la barre, alors que Callejon par deux fois puis Diawara, ont trouvé face à eux Cordaz, le bon gardien de l’équipe calabraise.

Samedi, pour la suite de cette 19e journée inhabituellement disputée entre Noël et le Jour de l’An et aux faux airs de Boxing Day à l’Italienne, on surveillera, outre le résultat de la Juventus, celui de l’Inter Milan, toujours troisième mais en difficulté avec un seul point pris lors des trois dernières journées.

Les Milanais n’auront pas la tâche facile avec la réception de la Lazio Rome, 5e et toujours candidate à la qualification pour la Ligue des Champions.

L’AS Rome (4e) de son côté recevra Sassuolo (14e), l’ancien club de son entraîneur Eusebio Di Francesco.

Quant à l’AC Milan, qui a glissé à une embarrassante 11e place, il cherchera sur la pelouse de la Fiorentina (8e) une confirmation des quelques progrès constatés mercredi lors de la victoire en Coupe face à l’Inter.

stt/ps

Résultats de la 19e journée du Championnat d’Italie de football.

vendredi

Crotone – Naples 0 – 1

samedi

(11h30 GMT) Fiorentina – AC Milan

(14h00 GMT) AS Rome – Sassuolo

Benevento – Chievo Vérone

Sampdoria Gênes – SPAL

Bologne – Udinese

Torino – Genoa

Atalanta Bergame – Cagliari

(17h00 GMT) Inter Milan – Lazio Rome

(19h45 GMT) Hellas Vérone – Juventus

Source: AFP