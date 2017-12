Italie: Higuain et la Juventus font tomber Naples

Gonzalo Higuain est toujours le pire cauchemar de Naples. L’ex-idole du Stade San Paolo a encore été impitoyable avec son ancienne équipe en marquant le seul but de la victoire de la Juventus Turin vendredi lors de la 15e journée, qui relance totalement le championnat d’Italie.

Les Napolitains ne parvenaient déjà pas à lui pardonner de les avoir quittés à la fin de la saison 2015-2016, mais en plus, il n’arrête pas de marquer contre eux: toutes compétitions confondues, cela fait déjà cinq fois en 16 mois.

Et cette fois, les conséquences sont immenses puisqu’il s’agit de la première défaite de Naples cette saison et que les hommes de Maurizio Sarri risquent de perdre leur place de leader.

Pour l’instant, Naples reste devant avec ses 38 points. Mais dimanche, l’Inter Milan (3e), dernière équipe invaincue de Serie A, recevra le Chievo Vérone et prendra les commandes en cas de victoire.

En attendant le match de l’Inter, la Juventus de son côté s’est installée sur la deuxième marche du podium, un point seulement derrière sa victime du jour. Le championnat est relancé et incroyablement incertain.

La performance de Higuain est d’autant plus notable qu’il a été opéré d’une fracture d’un doigt de la main lundi et qu’il est resté incertain jusqu’au coup d’envoi.

Mais cela ne l’a pas gêné à la 13e minute, quand il s’est fait oublier à droite alors que sur une remontée de balle de Dybala,l’appel de Douglas Costa mobilisait deux défenseurs.

C’est finalement Higuain qui était servi par son compatriote et la frappe du droit de l’ancien joueur du Real Madrid trompait Reina.

Il n’y a pas eu de but ensuite, mais ce choc au sommet est resté enlevé, même si Naples a déjà été bien meilleur cette saison.

Mais l’équipe de Sarri souffre décidément dès qu’elle doit affronter des adversaires supérieurement armés sur le plan physique. Vendredi, elle a eu la possession et s’est créée des occasions mais elle a manqué d’efficacité.

– La Roma dans le coup –

Cette défaite s’est par ailleurs accompagnée d’une autre mauvaise nouvelle, la blessure d’Insigne, très malvenue alors que Naples devra absolument gagner mercredi sur la pelouse du Feyenoord Rotterdam pour espérer se qualifier pour les 8e de finale de la Ligue des Champions.

L’entraîneur de la Juventus Massimiliano Allegri répète lui souvent que le titre revient à la meilleure défense du championnat.

Pour une fois, sa “Juve” n’est pour l’instant pas la plus forte de Serie A dans ce domaine. Mais avec ce succès, elle est peut-être redevenue la favorite N.1 du championnat.

La suite du mois de décembre sera en tous cas riche d’enseignements puisque les Turinois doivent encore affronter l’Inter, dès la semaine prochaine, puis l’AS Rome.

La Roma jouait d’ailleurs également vendredi soir et elle a fait ce qu’elle avait à faire en battant sans trembler la SPAL 3-1.

Ce succès laisse aux Romains le droit de croire eux aussi au titre. Ils restent 4e, à quatre points de Naples, mais ils ont un match en retard, à disputer en janvier contre la Sampdoria Gênes.

“On a fait le boulot ce soir. Il fallait gagner. Maintenant il faut se préparer pour mardi”, a déclaré le milieu néerlandais des giallorossi Strootman, en référence à la réception de Qarabag, décisive pour la suite de la Ligue des Champions.

L’entraîneur Eusebio Di Francesco a lui regretté le but encaissé alors que son équipe menait 3-0. “Chaque semaine on fait une bêtise et on offre un but. On doit s’améliorer de ce point de vue”, a-t-il estimé.

stt/dif

Résultats de la 15e journée du Championnat d’Italie de football.

vendredi

AS Rome – SPAL 3 – 1

Naples – Juventus 0 – 1

samedi

(19h45 GMT) Torino – Atalanta Bergame

dimanche

(11h30 GMT) Benevento – AC Milan

(14h00 GMT) Inter Milan – Chievo Vérone

Bologne – Cagliari

Fiorentina – Sassuolo

(19h45 GMT) Sampdoria Gênes – Lazio Rome

lundi

(18h00 GMT) Crotone – Udinese

(20h00 GMT) Hellas Vérone – Genoa

Source: AFP