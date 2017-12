Italie: Benevento arrache son premier point

Un point, enfin ! Après 14 défaites consécutives, Benevento, l’équipe au pire bilan de l’histoire des grands championnats européens, a mis fin à la malédiction et a décroché son premier point en Serie A grâce à… son gardien Alberto Brignoli, auteur du but du 2-2 contre l’AC Milan de Gennaro Gattuso.

94e minute, coup franc excentré pour Benevento, mené 2-1 depuis l’heure de jeu. A l’entrée de la surface, longue tâche verte au milieu des maillots blancs du Milan et noirs de Benevento, le gardien de but Brignoli est monté. Quand on a enchaîné 14 défaites, il n’y a plus grand-chose à perdre.

Alors le héros du jour prend son élan, s’élève, devance au point de penalty le défenseur central Musacchio et place un beau coup de tête décroisé: Donnarumma est battu et Benevento égalise (2-2) devant un public en délire.

“Quelqu’un m’a dit de monter. Après j’ai sauté, j’ai fermé les yeux et j’ai fait ça d’instinct. Parce que c’est un plongeon de gardien, pas un saut d’attaquant. C’est incroyable. Mais ça serait égoïste de parler juste de moi. C’est un point pour nous tous”, a déclaré Brignoli sur la chaîne Sky.

Un point. Le promu attendait ça depuis le début de saison. En perdant lors de la 13e journée contre Sassuolo, Benevento, dont l’emblème est une sorcière chevauchant son balai, avait en effet battu un triste record d’Europe et fait pire que… Manchester United et ses 12 défaites consécutives en début de saison 1930-1931.

Mais parmi tous ces revers, certains avaient été injustes, concédés dans les dernières secondes ou marqués par la malchance. Cette fois, les joueurs du club à la sorcière ont tenu bon durant les dernières secondes et ils ont enfin inscrit ce premier point dans l’élite, mérité au vu du match de dimanche.

Et au fond, ce résultat et cet incroyable dénouement (le dernier but de gardien en Serie A remontait à 2001) a fait peu de malheureux en dehors de l’AC Milan et de ses tifosi.

– ‘Coup de couteau’ –

Au stade Artemio Franchi de Florence, l’action a ainsi été diffusée sur les écrans géants et tous les supporters de la Fiorentina et de Sassuolo ont applaudi.

Et à San Siro, où l’Inter Milan affronte le Chievo Vérone avec la possibilité de prendre la tête du championnat, les tifosi du vieux rival nerazzuro ont chambré le Milan en chantant “Brignoli est un des notres !”.

Pour Milan en revanche, il n’y a pas de quoi rire car pour la première de Gennaro Gattuso à sa tête, le club rossonero a livré un match bien pauvre.

Bonaventura avait pourtant ouvert le score de la tête (38e), mais Puscas avait déjà ramené Benevento à 1-1 (50e). Après le but de Kalinic (57e), Milan a tenté de gérer le score, mais l’expulsion de Romagnoli a compliqué sa mission.

Le but de Brignoli, qui appartient à la Juventus Turin, a ensuite fait payer sa fébrilité au club lombard et Gattuso a pu constater qu’il avait beaucoup de travail.

“J’aurais préféré prendre un coup de couteau que de prendre ce but”, a déclaré le nouvel entraîneur milanais à propos de l’improbable coup de tête de Brignoli.

“Ca ne pourrait pas être pire. Le but ? Je pense qu’on est nombreux à pouvoir dire qu’on n’a jamais vu ça de toute notre carrière”, a de son côté raconté Bonucci, capitaine d’un Milan seulement 8e et de plus en plus fragilisé.

Benevento de son côté reste 20e et le restera encore longtemps. Mais à la ligne “points”, il n’y a plus inscrit “0”, et ça change tout.

Source: AFP