Intelcia s’implante à Madagascar et à l’île Maurice et conforte sa position de leader panafricain de la Relation Client

Karim Bernoussi, Président Directeur Général du Groupe Intelcia (www.Intelcia.com/fr), acteur majeur de la Relation Client, annonce l’intégration des sites d’externalisation d’Outremer Télécom Maurice et Madagascar, qui porteront désormais, le nom et les couleurs d’Intelcia.

A cette occasion, Messieurs Karim Bernoussi, Président Directeur Général du Groupe Intelcia et Youssef El Aoufir, Directeur Général du Groupe Intelcia, accompagnés des membres du Comité de Direction, ont inauguré les sites Intelcia Madagascar, mardi 20 mars 2018 à Antananarivo, sous les Hauts Patronages du Ministre des Postes, de la Télécommunication et du Développement Numérique, du Ministre de l’Emploi, de l’Enseignement Technique et de l’Enseignement Professionnel et du Ministre de l’Industrie et du Développement du secteur privé. Et, en présence de Son Excellence l’Ambassadeur du Maroc, Monsieur Mohamed Benjilani.

Cette opération s’inscrit dans la poursuite de la stratégie d’expansion des activités du groupe en Afrique et dans l’Océan indien, en droite ligne avec la politique Sud-sud prônée par le Maroc, sous la conduite éclairée de SM le Roi Mohamed VI.

Le choix de s’implanter à Madagascar et à Maurice revêt un véritable potentiel de croissance pour le groupe Intelcia, compte tenu de la qualité des bassins d’emplois, de l’expertise développée sur certains métiers de la relation clients et de l’intérêt économique pour ses clients.

Intelcia conforte sa position de Leader Panafricain de la Relation Client

Cette entrée sur le marché insulaire de l’Océan Indien avec une double présence à Madagascar et à l’île Maurice s’intègre parfaitement dans la politique de développement offshore du Groupe, présent également au Cameroun, au Sénégal et en Côte d’Ivoire, parallèlement au développement continu de ses centres onshore (France) et nearshore (Maroc). Avec plus de 1500 positions à Madagascar et 1100 positions à l’île Maurice, Intelcia devient le premier employeur du secteur dans les deux pays.

Un changement de marque, vecteur de nouvelles perspectives et ambitions

Intelcia fait le choix d’avoir une marque unique et forte, garantissant une cohérence au bénéfice de ses collaborateurs et de ses donneurs d’ordres et les meilleurs standards d’excellence et d’engagement sur l’ensemble des territoires dans lesquels l’entreprise est implantée. Les sites de Madagascar et de Maurice ont dans ce cadre bénéficié d’une remise à niveau répondant aux exigences du groupe en termes d’infrastructures, de signalétique et d’espaces de travail, tournés vers le bien-être et l’épanouissement des collaborateurs.

Intelcia, un groupe à l’ADN humain qui assure la continuité de son management

L’intégration des 2600 collaborateurs actuels à Madagascar et à l’île Maurice au sein des équipes Intelcia leur permettra de bénéficier de l’approche sociale du groupe, qui repose principalement sur son management de proximité et son attachement à des valeurs fortes dont la transparence et l’engagement envers ses collaborateurs et l’ensemble de ses clients.

Intelcia, en tant qu’entreprise sociale et responsable est impliquée dans le développement des territoires où elle est présente, et place l’employabilité au cœur de sa stratégie de responsabilité sociale et sociétale. C’est ainsi qu’elle s’engage à créer des opportunités de carrière et de formation mais aussi à encourager la diversité ainsi que l’égalité des chances, à travers un accompagnement au profit de l’ensemble de ses collaborateurs.

