Ingenico Group renforce sa présence au Maroc

Ingenico Group (Euronext : FR0000125346 – ING) (www.Ingenico.com), leader mondial des solutions de paiement intégrées, annonce avoir renforcé sa présence au Maroc et en Afrique de l’Ouest.

Ouvert en 2014, notre bureau de Casablanca est dirigé depuis quelques mois par François Voyron et sa direction commerciale a été confiée à Evren Gurleroglu. Pour réaliser nos ambitions et répondre aux besoins de nos clients, les équipes y ont été renforcées.

Notre implantation au Maroc s’inscrit dans la stratégie d’expansion géographique du Groupe visant à travailler au plus près de ses clients et partenaires, pour optimiser son niveau de service et proposer des solutions innovantes adaptées aux spécificités locales.

« Je suis très heureux d’avoir pris la direction de notre activité marocaine. Le renforcement de nos équipes commerciale, technique et opérationnelle témoigne de la volonté d’Ingenico de mieux comprendre les besoins et problématiques des clients de la zone et de leur assurer un service de proximité. » a déclaré François Voyron, Directeur Moyen-Orient et Afrique, Division Banques & Acquéreurs d’Ingenico Group.

Contact

Evren GURLEROGLU

Directeur des ventes MOA

Evren.Gurleroglu@Ingenico.com

(T) / +212 (522) 253940

Rajaa SAKHIR

Responsable commercial

Rajaa.Sakhir@Ingenico.com

(T) / +212 (522) 251611

