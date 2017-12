Inde/Sri Lanka: le bilan du cyclone s'alourdit à 26 morts

Quelques milliers de personnes avaient été évacuées samedi au Sri Lanka et dans le sud de l’Inde en raison d’un cyclone, dont le bilan humain s’est aggravé à 26 morts.

Depuis vendredi, le cyclone Ockhi a tué 13 personnes au Sri Lanka et un nombre équivalent dans les États du Kerala et du Tamil Nadu du sud de l’Inde.

Onze personnes, principalement des pêcheurs, sont actuellement portées disparues. Près de 9.000 habitants ont gagné des abris d’urgence pour échapper aux vents violents et à la montée des eaux.

Les pluies torrentielles et des vents jusqu’à 130km/h ont causé des inondations et entraîné des coupures de lignes électriques et de liaisons téléphoniques dans la région.

Les services météorologiques prévoient de fortes précipitations dans les heures à venir.

En provenance de la mer d’Arabie, Ockhi pourrait ensuite remonter la côte orientale indienne au cours des quatre prochains jours.

Cette ligne côtière est vulnérable aux tempêtes saisonnières qui peuvent causer d’immenses dégâts entre avril et décembre. En 1999, un cyclone avait tué plus de 8.000 personnes dans l’État de l’Odisha (est).

