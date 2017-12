Immobilier de bureaux: "pic historique" d'immeubles neufs livrés à Paris

Un “pic historique” de 230.000 m2 de bureaux neufs livrés dans la capitale a été atteint à l’été 2017, tandis qu’à l’échelle du Grand Paris la production était très supérieure à la moyenne, selon une étude publiée mercredi.

“Ce volume sans précédent” depuis 14 ans, atteint à Paris d’avril à septembre 2017, “représente près de trois fois le niveau moyen constaté des livraisons sur six mois”, affirme l’étude Grand Paris Office Crane Survey du cabinet d’audit Deloitte.

Environ 40% des nouvelles surfaces “ont été lancées précommercialisées”, comme les tours Duo (90.000 m2) et l’immeuble Pont d’Issy (54.000 m2), futurs sièges respectifs de la banque Natixis et du groupe de télécom Orange.

Un peu moins d’un tiers des surfaces (70.000 m2) livrées l’été dernier dans la capitale sont encore à la recherche d’un locataire, dont les immeubles le Java, avenue de Clichy (17e, 22.000 m2), Bercy Crystal (12e, 14.000 m2), le Seizame, avenue de Malakoff (16e, 12.000 m2) et le 10 Grenelle (15e, 12.000 m2).

Et “cette vague de livraisons va se poursuivre durant le quatrième trimestre 2017 et en 2018, avec pas moins de 520.000 m2 attendus, dont 320.000 m2 disponibles”, indique l’étude.

Quant aux surfaces de bureaux neufs en cours de production à l’échelle du Grand Paris, elles s’élèvent à 1.750.000 m2, ce qui est “nettement au-dessus de la moyenne historique de l’étude (+25%)” et représente une hausse de 33% en dix-huit mois.

Les communes de la petite couronne de l’ouest de Paris voient leurs mises en chantier connaître un “net rebond”, avec 190.000 m2 lancés sur la période.

Dans le quartier d’affaires de la Défense, un seul nouveau lancement d’envergure a été constaté, celui de la tour Alto (51.000 m2).

L’activité est donc “très concentrée”: sur “tous les autres secteurs de la première couronne, seulement 60.000 m2 ont été mis en chantier, répartis dans 7 programmes”, observe Deloitte.

Au final, le nombre de grues dans le Grand Paris reste élevé, avec 107 programmes en construction dont 57 à Paris, soit plus de la moitié pour la 6ème édition consécutive de l’étude.

Celle-ci recense les opérations neuves et les restructurations de bureaux “en blanc” (encore sans locataire), de plus de 1.000 m2 sur le territoire du Grand Paris, et celles livrées du 1er avril au 30 septembre 2017.

Source: AFP