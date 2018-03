Humaniq célèbre son succès: Première Blockchain Hybride, et une forte communauté de 100.000

Humaniq (https://Humaniq.com) a réalisé la première Blockchain hybride fonctionnant avec la version 2.0 de son application, afin de conserver les avantages du réseau principal Ethereum et l’élargir plus rapidement.

Humaniq annonce aujourd'hui que « la version 2.0 récemment lancée de notre application est livrée sur une unique Blockchain Hybride. Dans un jalon technologique, c'est le premier projet avec une Blockchain hybride, qui n'est pas en phase de prototype ni phase de bêta-test ».

Humaniq a résolu avec succès le problème d’extension des projets ERC20. La nouvelle application améliorée est basée sur la blockchain Ethereum, avec la combinaison unique de solutions sidechain dans les pays africains individuels, tels que l'Ouganda, le Sénégal, le Zimbabwe, la Tanzanie et le Rwanda.

Auparavant, toutes les transactions de pièces Humaniq étaient effectuées sur le réseau principal d'Ethereum.

Cependant, la sécurité d'une transaction sur le réseau principal d'Ethereum est fournie au prix actuel d'environ 84,85 $ selon les chiffres en vigueur* jusqu'au 15 mars 2018. Ceci constitue un obstacle à l'expansion de l'application, et aux économies émergentes entrantes dans le 21e siècle. C'est pourquoi, la boîte a commencé à travailler sur une nouvelle architecture, qui permettrait à la fois aux jetons HMQ de rester ouverts et accessibles sur le réseau principal Ethereum, et fournir également une méthode peu coûteuse pour sécuriser le réseau, – il est indispensable de permettre à nos utilisateurs de faire de petites transactions avec des frais de transaction proches de zéro.

La solution se compose principalement d'une blockchain HMQ principale et d'un certain nombre de Blockchains internes dans lesquelles les portefeuilles des utilisateurs de différents pays sont stockés, et exploités ensemble, tout en restant identifiables et personnalisés en fonction de la localisation géographique de l'utilisateur. Lorsque la capacité de la Blockchain existante est atteinte, en raison du volume de transactions, le système déballe et amorce la Blockchain suivante pour mettre le système à l'échelle horizontalement.

« Notre équipe de développement est fière de cette première technologique, qui réunit les avantages de la blockchain Ethereum et des Blockchains individuels. Notre solution unique nous permet de servir toujours plus à la population mondiale non bancarisée, en s'appuyant sur les 100 000 téléchargements déjà effectués, sans les coûts de services des mineurs, ou des banques traditionnelles », a déclaré Anton Mozgovoy, directeur de la technologie chez Humaniq.

Cela signifie que les transactions peuvent continuer à se dérouler de manière décentralisée et transparente. Ces deux facteurs sont indispensables pour surmonter les obstacles financiers dans les régions non-bancarisées.

Mais maintenant, la croissance de la communauté d’Humaniq et de l'utilisation de l'application, qui a déjà été téléchargée plus de 100 000 fois depuis Google Play (https://goo.gl/JfPEqX), n’a plus de limite. Cela signifie également que l'entreprise est ouverte à toute réglementation que les nations individuelles peuvent adopter.

*En 2017, le taux d'émission d'Ether était de 14,75%. Environ cinq Ethers par bloc sont émis. Parce qu’Ethereum récompense même les blocs ‘Uncle’, cela signifie qu'il peut y avoir +/- de cinq Ethers. Au 15/03/2018, les mineurs ont généré 24 590 422,41 ETH en tant que récompense et 1 604 216,75 récompenses d’Uncle. Pour sécuriser le réseau, ils ont reçu un total de 26.194.639.1 ETH. En utilisant le prix du 15/03/2018 de 594,18$, la sécurité du réseau coûte 26 194 639,1 ETH * 594,18 $ = 15 564 330 660,4 $. Il y a 183 439 589 transactions sur le réseau. Par conséquent, la sécurité d'une transaction dans les principaux coûts du réseau Ethereum est d'environ 84,85 $ au taux actuel. Le comptage est basé sur https://Etherscan.io/stat/supply.

À propos d’Humaniq

Humaniq (https://Humaniq.com) est une sociéte Fintech située à Londres, qui fournit des services financiers, à travers une application mobile basée sur la Blockchain, aux personnes non bancarisées et défavorisées des économies émergentes du monde entier. Humaniq se concentre sur l’inclusion financière dans le monde entier en offrant un accès aux marchés mondiaux, de meilleures opportunités et de nouvelles solutions financières utilisant des technologies recyclées pour ceux qui sont exposés aux services financiers pour la première fois.

