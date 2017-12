Hidalgo critiquée pour son hommage à Che Guevara "icône romantique"

La maire PS de Paris, Anne Hidalgo, a été critiquée samedi pour son hommage au révolutionnaire marxiste argentin Ernesto Guevara, qualifié d'”icône romantique” lors de l’inauguration d’une exposition consacrée au “Che” par la capitale.

Jeudi, Mme Hidalgo avait tweeté “Avec l’exposition Le CHE à Paris, la capitale rend hommage à une figure de la révolution devenue une icône militante et romantique. A découvrir gratuitement à l’Hôtel de Ville de ” jusqu’au 20 février.

Un hommage au héros de la révolution cubaine qui passe mal, notamment à droite. “Hallucinant ! célèbre le romantisme du Che, une crapule sanguinaire qui a personnellement torturé et assassiné de sa main 130 malheureux dans l?abominable camp de concentration et de torture qu?il dirigeait. A quand un hommage à Pol Pot, Béria et Mao ?”, a tweeté l’ancien ministre de l’Education Luc Ferry.

Pour la députée LR Valérie Boyer, Che Guevara est “l’un des pires dictateurs du XXe siècle”. “Clairement avec cet ” ” au participe à l’apologie des (…) Hidalgo ose toutes les indignités? C?est aussi à ça qu?on la reconnaît », a tweeté l?élue des Bouches-du-Rhône.

“Une fois de plus, Anne Hidalgo se trompe de combat et oublie qu’elle est la maire de la capitale des droits de l’Homme”, a déploré auprès de l’AFP le conseiller de Paris LREM Jérôme Dubus.

Le leader francilien du Front national, Wallerand de Saint Just, a quant à lui dénoncé “une exposition à la gloire du stalinien Che Guevara”, qualifié d'”ignoble boucher “.

Dès vendredi, le philosophe Raphaël Enthoven avait vivement critiqué les propos de Mme Hidalgo: “Magnifique ! Meurtres et romantisme à Paris. Que pèsent les victimes du Che à côté d?un hommage à leur bourreau ? En 2019, Anne Hidalgo prévoit une exposition sur la tendresse khmère intitulée +Touche pas à mon Pol Pot+. Voici le temps des assassins”.

L’an dernier, Ségolène Royal, alors ministre de l’Environnement, avait elle aussi déclenché une polémique en qualifiant Fidel Castro de “monument de l’Histoire”.

Source: AFP